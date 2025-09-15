L'équipe Trump menace d'utiliser le pouvoir de l'État contre ses ennemis politiques — oui, cela vous concerne aussi (Common Dreams)

L'équipe Trump menace d'utiliser le pouvoir de l'État contre ses ennemis politiques — oui, cela vous concerne aussi
Article originel : Team Trump Is Threatening to Aim the Power of the State at His Political Enemies—Yes, That Means You
Par Thom Hartmann
Common Dreams, 15.09.25
Lorsqu'un gouvernement vous pointe du doigt, lorsqu'il décide que vous êtes l'ennemi, toute la machine étatique se met au service de cette accusation. Ce n'est pas une exagération, c'est une leçon tirée de l'histoire, écrite avec du sang, des exils et des fosses communes... Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------