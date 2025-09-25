Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
L'Espagne se joint à l'Italie pour envoyer un navire protéger la flottille Sumud à destination de Gaza (Common Dreams)

par SLT 25 Septembre 2025, 09:44 Sumud Gaza Espagne Italie Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

L'Espagne se joint à l'Italie pour envoyer un navire protéger la flottille Sumud à destination de Gaza
Article originel :  Spain Joins Italy in Sending Ship to Protect Gaza-Bound Sumud Flotilla
Common Dreams, 25.09.25

Le rapporteur spécial des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés a imploré les autres pays « de mobiliser leur flotte afin de garantir à la flottille une navigation sûre vers Gaza et de déployer un véritable convoi humanitaire pour briser le blocus »... Lire la suite

