L'Italie déploie un navire de guerre pour venir en aide à la flottille Sumud se dirigeant vers Gaza après une attaque de drone (Common Dreams)

L'Italie déploie un navire de guerre pour venir en aide à la flottille Sumud après une attaque de drone
Article originel : Italy Deploys Naval Ship to Aid Sumud Flotilla Following Drone Attack
Common Dreams, 24.09.25
« Les États ont la responsabilité d'assurer la sécurité du passage de la flottille », a déclaré Amnesty International.
Le gouvernement italien a déclaré avoir envoyé un navire de guerre pour venir en aide à la flottille Global Sumud après qu'elle ait été attaquée par plusieurs drones.
Les organisateurs de la flottille ont déclaré que les bateaux, qui transportaient de l'aide humanitaire destinée à la population affamée de Gaza, avaient été attaqués par une nuée de 15 drones tôt mercredi matin, alors que le convoi se trouvait en mer Méditerranée à environ 600 milles marins de l'enclave... Lire la suite
