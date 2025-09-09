La DGSI sur les traces d'une opération d'influence de l'ambassade étatsunienne (IO)

La DGSI sur les traces d'une opération d'influence de l'ambassade américaine
Intelligence Online, 09.09.25
Le renseignement intérieur français garde à l'œil les programmes d'influence des ambassades étrangères sur le territoire national. Celles-ci peuvent, en effet, abriter des opérations de services de renseignement. La DGSI s'est ainsi récemment intéressée à un représentant de l'ambassade américaine à Paris intervenu dans un lycée de l'ouest de la France...Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------