Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone (AFP)

par SLT 10 Septembre 2025, 05:11 Gaza Flotille Drone Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone
AFP, 10.09.25

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran : "Erreur lors de l'enrefistrement de l'article"

Capture d'écran : "Erreur lors de l'enrefistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
« Le monde nous regarde nous faire massacrer » : les Palestiniens fuient l'assaut israélien sur Gaza-ville (AFP)
« Le monde nous regarde nous faire massacrer » : les Palestiniens fuient l'assaut israélien sur Gaza-ville (AFP)
Des réductions d’impôts en France financent la recherche militaire israélienne et la formation de soldats de Tsahal (Blast)
Des réductions d’impôts en France financent la recherche militaire israélienne et la formation de soldats de Tsahal (Blast)
Les avions et bateaux transportant des armes pour Israël interdits de passage en Espagne (AFP)
Les avions et bateaux transportant des armes pour Israël interdits de passage en Espagne (AFP)
Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)
Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog