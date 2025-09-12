La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire (The Cradle)

La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire
Article originel : Netanyahu’s 'Holy War' falters: Seven fronts, Zero victory
The Cradle, 12.09.25
La « guerre sur plusieurs fronts » menée depuis deux ans par Israël, motivée par la « mission historique et spirituelle » autoproclamée de Benjamin Netanyahu, est en train de perdre le soutien international et d'alimenter la reconnaissance palestinienne, transformant les gains militaires à court terme en une défaite stratégique imminente....Lire la suite
