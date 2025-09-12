Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire (The Cradle)

par SLT 12 Septembre 2025, 07:19 Netanyahu Guerres Israël Colonialisme Palestine Iran Syrie Qatar Génocide Nettoyage ethnique Gaza Articles de Sam La Touch

La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire
Article originel : Netanyahu’s 'Holy War' falters: Seven fronts, Zero victory
The Cradle, 12.09.25

 

La « guerre sur plusieurs fronts » menée depuis deux ans par Israël, motivée par la « mission historique et spirituelle » autoproclamée de Benjamin Netanyahu, est en train de perdre le soutien international et d'alimenter la reconnaissance palestinienne, transformant les gains militaires à court terme en une défaite stratégique imminente....Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran du 12.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran du 12.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Trump aurait « béni » les frappes israéliennes sur le Qatar, selon certaines sources (MEE)
Trump aurait « béni » les frappes israéliennes sur le Qatar, selon certaines sources (MEE)
La nouvelle carte israélienne proposant d'annexer 80 % de la Cisjordanie, expliquée (Mondoweiss)
La nouvelle carte israélienne proposant d'annexer 80 % de la Cisjordanie, expliquée (Mondoweiss)
Antisémitisme : Macron déclare que Netanyahu a « offensé » la France et doit cesser sa « fuite en avant meurtrière » à Gaza (AFP)
Antisémitisme : Macron déclare que Netanyahu a « offensé » la France et doit cesser sa « fuite en avant meurtrière » à Gaza (AFP)
Antisémitisme. La France n'a « pas de leçons à recevoir », répond Paris à Netanyahu (AFP)
Antisémitisme. La France n'a « pas de leçons à recevoir », répond Paris à Netanyahu (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog