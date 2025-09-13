La passivité ou la complicité des BRICS+ avec les guerres impérialistes (CADTM)

Dans la première partie de cette série intitulée « Pourquoi les BRICS ne dénoncent pas le génocide en cours à Gaza », Éric Toussaint a montré que loin de rompre les relations commerciales avec Israël, les BRICS+ maintiennent et renforcent leurs échanges avec le régime néofasciste de Netanyahou en lui fournissant des combustibles, des aliments et en lui achetant des armes.

Il faut dénoncer les principaux responsables de la poursuite du génocide que sont le gouvernement des États-Unis, la Commission européenne, le gouvernement britannique et les autres États d’Europe occidentale. Mais il est important de critiquer sans concession l’attitude des BRICS+ car ils laissent les autorités israéliennes mener leur politique criminelle sans prendre la moindre la moindre sanction économique. Les BRICS+ sont une coalition hétéroclite rassemblant 10 pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud auxquels se sont ajoutés en 2024 l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, l’Éthiopie, l’Indonésie et l’Iran) dont certains sont directement alliés aux Etats-Unis...Lire la suite