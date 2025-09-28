Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La presse anglophone croit que Trump tente de modérer Netanyahou (Mondafrique)

par SLT 28 Septembre 2025, 07:25 Trump Netanyahu Collaboration Israël USA Colonialisme Médias Palestine Articles de Sam La Touch

La presse anglophone croit que Trump tente de modérer Netanyahou
Mondafrique, 28.09.25

La parole de Donald Trump ne vaut pas grand-chose et les assurances faites durant ses discours sur les questions internationales sont elles aussi sujettes à caution. La versatilité et l’incohérence décisionnaire croissante du président américain, comme sa récente volte-face sur l’Ukraine vient de le démontrer , n’a cependant pas empêché plusieurs journaux de la presse anglophone – essentiellement américaines- de donner un certain crédit à la dernière « trumperie » en date...

Lire la suite

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 28.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 28.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
« Un abus de pouvoir flagrant » : Trump ordonne l'envoi de troupes à Portland, dans l'Oregon, et autorise le recours à « toute la force nécessaire » (Common Dreams)
« Un abus de pouvoir flagrant » : Trump ordonne l'envoi de troupes à Portland, dans l'Oregon, et autorise le recours à « toute la force nécessaire » (Common Dreams)
Manifestations pro-palestiniennes. Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions « incendiaires » (AFP)
Manifestations pro-palestiniennes. Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions « incendiaires » (AFP)
Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie. Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » (The Cradle/AFP)
Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie. Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » (The Cradle/AFP)
Trump à propos d'Erdogan : « Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées » (AFP)
Trump à propos d'Erdogan : « Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées » (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog