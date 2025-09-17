Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le déploiement de la Garde nationale à Memphis par Trump qualifié de « tactique d'intimidation cruelle » (Common Dreams)

par SLT 17 Septembre 2025, 09:23 Garde nationale Memphis Trump Etat policier Répression USA Articles de Sam La Touch

 Le déploiement de la Garde nationale à Memphis par Trump qualifié de « tactique d'intimidation cruelle »
Article originel : Trump Deploying National Guard to Memphis Called ‘Cruel Intimidation Tactic’
Common Dreams, 16.09.25


« Lorsque des troupes militaires contrôlent des civils, cela constitue une menace intolérable pour la liberté individuelle et les valeurs fondamentales de ce pays », a déclaré le responsable du projet de sécurité nationale de l'ACLU... Lire la suite

