Le déploiement de la Garde nationale à Memphis par Trump qualifié de « tactique d'intimidation cruelle » (Common Dreams)

Le déploiement de la Garde nationale à Memphis par Trump qualifié de « tactique d'intimidation cruelle »

Article originel : Trump Deploying National Guard to Memphis Called ‘Cruel Intimidation Tactic’

Common Dreams, 16.09.25



« Lorsque des troupes militaires contrôlent des civils, cela constitue une menace intolérable pour la liberté individuelle et les valeurs fondamentales de ce pays », a déclaré le responsable du projet de sécurité nationale de l'ACLU... Lire la suite