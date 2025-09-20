Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le déploiement étatsunien dans les Caraïbes, « une guerre non déclarée » selon le Venezuela (AFP)

par SLT 20 Septembre 2025, 05:19 Venezuela USA Impérialisme Articles de Sam La Touch

Le déploiement américain dans les Caraïbes, « une guerre non déclarée » selon le Venezuela
AFP, 20.09.25

------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 20.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 20.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes (WSWS)
Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes (WSWS)
Une nouvelle « exécution extrajudiciaire » alors que les États-Unis bombardent un deuxième bateau vénézuélien soupçonné de trafic de drogue (Common Dreams)
Une nouvelle « exécution extrajudiciaire » alors que les États-Unis bombardent un deuxième bateau vénézuélien soupçonné de trafic de drogue (Common Dreams)
Le Pentagone a interdit aux hauts responsables de la Chambre des représentants d'assister à la réunion d'information sur l'attaque d'un bateau au Venezuela (The Intercept)
Le Pentagone a interdit aux hauts responsables de la Chambre des représentants d'assister à la réunion d'information sur l'attaque d'un bateau au Venezuela (The Intercept)
Ilhan Omar invoque les pouvoirs de guerre pour bloquer les attaques de Trump après l'attaque d'un bateau vénézuélien (The Intercept)
Ilhan Omar invoque les pouvoirs de guerre pour bloquer les attaques de Trump après l'attaque d'un bateau vénézuélien (The Intercept)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog