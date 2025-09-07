Le directeur de l'Associated Press à Jérusalem a participé à un événement secret du gouvernement israélien contre le BDS, révèlent des fichiers divulgués (The GrayZone)

Le directeur de l'AP à Jérusalem a participé à un événement secret du gouvernement israélien contre le BDS, révèlent des fichiers divulgués

Article originel : AP Jerusalem chief participated in secretive Israeli govt anti-BDS event, leaked files reveal

Par Max Blumenthal·

The GrayZone, 06.09.25



-------------------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025. Cet article a rencontré problèmes d'enregistrement. lors de sa publication (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------------------







Le directeur de l'information Israël-Palestine de l'AP, Josef Federman, a manipulé les données afin de minimiser le nombre de morts à Gaza. Des documents divulgués montrent qu'il a participé à un panel visant à aider « Israël à présenter efficacement son point de vue » lors d'une conférence de propagande parrainée par le gouvernement et présidée par un ancien responsable de l'armée israélienne qui a légitimé le meurtre de journalistes...Lire la suite