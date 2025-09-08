Le douanier russophile empêché de travailler pour une société chinoise (IO)

Le douanier russophile empêché de travailler pour une société chinoise
Intelligence Online, 08.09.25
Le douanier russophile empêché de travailler pour une société chinoise Très actif dans les réseaux franco-russes, un ancien ponte de la douane à Rungis puis à Orly souhaitait se faire employer par une stratégique société de dédouanement chinoise. C'était sans compter sur un signalement de son ministère de tutelle. Celle-ci a jugé que le projet de mobilité...Lire la suite
