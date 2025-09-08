Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le douanier russophile empêché de travailler pour une société chinoise (IO)

par SLT 8 Septembre 2025, 09:56 Douane Russophobie Russie Ukraine guerre France Articles de Sam La Touch

Intelligence Online, 08.09.25
 

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a été diffusé 4 minutes après son envoi sur le blog. Lorsque nous avons voulu accéder au contenu de l'article nous avons eu le message d'erreur ci-dessous. Nous avons envoyé l'article sur le blog à nouveau.
Le douanier russophile empêché de travailler pour une société chinoise Très actif dans les réseaux franco-russes, un ancien ponte de la douane à Rungis puis à Orly souhaitait se faire employer par une stratégique société de dédouanement chinoise. C'était sans compter sur un signalement de son ministère de tutelle. Celle-ci a jugé que le projet de mobilité...Lire la suite

