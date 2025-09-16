Le milliardaire Bill Ackman aurait organisé une « intervention » houleuse sur Israël avec Charlie Kirk, selon certaines sources (The GrayZone)

Le milliardaire Bill Ackman aurait organisé une « intervention » houleuse sur Israël avec Charlie Kirk, selon certaines sources.

Article originel : Billionaire Bill Ackman convened stormy Israel ‘intervention’ with Charlie Kirk, sources say

Par Max Blumenthal

The GrayZone, 16.09.25 Un mois avant l’assassinat de Charlie Kirk, le milliardaire et financier pro-israélien Bill Ackman a organisé une intervention dans les Hamptons au cours de laquelle des sources disent que lui et d’autres ont attaqué Kirk pour la critique croissante du leader conservateur sur l’influence israélienne à Washington. Kirk s’est éloigné en s’inquiétant du « chantage » israélien, selon des sources, alors qu’il envisageait une conversion catholique. Le 11 septembre, un jour après l’assassinat de Charlie Kirk, le milliardaire et financier pro-israélien Bill Ackman s’est présenté sur Twitter/X pour dénoncer sa relation avec le défunt agent conservateur. « Je me sens incroyablement privilégié d’avoir passé une journée et partagé un repas avec @charliekirk11 cet été. Il était un géant.»

The Grayzone s'est entretenu avec cinq personnes ayant une connaissance approfondie de la réunion entre Kirk et Ackman, qui s'est tenue début août. Selon une source, Kirk était bouleversé après que la réunion se soit transformée en une « intervention » au cours de laquelle il a été « critiqué » pour ses opinions de plus en plus sceptiques sur la relation spéciale entre les États-Unis et Israël, et pour avoir donné la parole à d'éminents détracteurs conservateurs d'Israël lors de ses événements TPUSA. Depuis la publication de ce rapport, The Grayzone a appris d'un participant à l'événement des Hamptons qu'Ackman avait réuni les influenceurs sous le prétexte d'une discussion sur Zohran Mamdani et la menace supposée qu'il représentait pour l'Occident s'il était élu maire de New York. Mais la réunion a déraillé lorsque Ackman a personnellement confronté Kirk à propos de ses opinions sur Israël. Une femme britannique inconnue s'est jointe à la dispute et a commencé à « crier » sur Kirk, selon le participant. Lorsque ses hôtes lui ont présenté une liste détaillée de toutes les offenses qu'il aurait commises contre Israël, Kirk a été « horrifié », a déclaré une personne. Ackman aurait également exigé que Kirk annule son invitation à Tucker Carlson à prendre la parole lors de son prochain America Fest 2025 en décembre.

« Tout cela a été un désastre », a déclaré un participant. Le site The Grayzone a rapporté le 12 septembre, citant un associé de longue date de Kirk, que Netanyahu avait proposé d'organiser un apport massif de fonds pro-israéliens à TPUSA, et que Kirk avait refusé. Un autre ami de longue date de Kirk a déclaré à The Grayzone que l'activiste conservateur avait également rejeté une offre faite par Netanyahu deux semaines avant sa mort de le rencontrer à Jérusalem. Selon une personne ayant connaissance des détails de la rencontre avec Ackman, Kirk aurait déclaré qu'il était reparti avec le sentiment d'avoir été victime d'un « chantage ». Dans une série de SMS échangés avec The Grayzone, Ackman a qualifié ce récit de sa rencontre avec Kirk de « totalement faux ». Il s'est engagé à publier une déclaration publique donnant sa propre version des faits, mais a refusé la demande de clarification ou de détails supplémentaires de The Grayzone. Il n'a pas accepté les appels téléphoniques de ce journaliste. « Je pense pouvoir facilement mettre un terme à cette affaire », a promis Ackman, « j'ai des preuves, comme on dit ». Il n'a pas donné suite à la demande de fournir ces soi-disant « preuves ». Dans le but apparent de renforcer le ton pro-israélien de la réunion des Hamptons, Ackman a accueilli un groupe d'agents pro-israéliens et d'influenceurs conservateurs lors d'une rencontre officieuse. L'un d'entre eux était l'influenceur Instagram Xaviaer DuRousseau, de Prager U.

Joint par téléphone par The Grayzone, DuRousseau semblait agité lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était présent à la réunion. Il a demandé à plusieurs reprises comment ce journaliste avait obtenu son numéro, puis a fini par raccrocher, refusant de répondre aux questions sur l'événement. Plusieurs publications Instagram de DuRousseau le montrent avec son amie, l'influenceuse conservatrice Emily Wilson, dans les Hamptons le 8 août devant le Topping Rose House, un hôtel-restaurant chic situé à Bridgehampton, dans l'État de New York.

Deux semaines après la réunion, DuRousseau aurait été invité par le gouvernement israélien à un voyage tous frais payés pour visiter un centre d'« aide » de la Fondation humanitaire de Gaza gardé par l'armée israélienne à la frontière de Gaza. Là-bas, il a enregistré une vidéo Instagram dans laquelle il nie que la population de la bande de Gaza assiégée souffre de famine. The Grayzone a reçu une réponse tout aussi agitée de la part de Wilson, connue en ligne sous le nom d'Emily Saves America. À la suite d'un appel téléphonique et d'un échange de SMS au cours desquels ce journaliste lui a posé à plusieurs reprises des questions sur sa participation à la réunion dans les Hamptons, Wilson a refusé de commenter. Des photos Instagram la placent dans les Hamptons au même moment que DuRousseau. CJ Pearson, l'un des principaux coordinateurs jeunesse du Comité national républicain, a immédiatement renvoyé The Grayzone vers son directeur de la communication lorsqu'on lui a demandé s'il avait participé à la réunion dans les Hamptons. Les tactiques musclées des milliardaires pro-israéliens qui ont contribué à la croissance du TPUSA auraient contribué à l'éloignement de Kirk du christianisme évangélique, qui met l'accent sur le soutien inconditionnel à Israël comme principe fondamental...

