Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)

Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide à Gaza

Article originel : Belgian FM says EU credibility collapsing over Gaza genocide inaction

The Cradle, 05.09.25

Ces commentaires en provenance de Bruxelles interviennent alors qu'un haut responsable de l'UE qualifie la campagne israélienne à Gaza de génocide....Lire la suite