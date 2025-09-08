Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)

par SLT 8 Septembre 2025, 06:03 Génocide Gaza UE Israël Belgique Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide à Gaza
Article originel : Belgian FM says EU credibility collapsing over Gaza genocide inaction
The Cradle, 05.09.25

 

Ces commentaires en provenance de Bruxelles interviennent alors qu'un haut responsable de l'UE qualifie la campagne israélienne à Gaza de génocide....Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025. Cet article n'a pu être enregistré lors de sa publication (voir ci-dessous les messages d'erreur).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran

Capture d'écran

