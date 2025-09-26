Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie. Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » (The Cradle/AFP)

par SLT 26 Septembre 2025, 07:44 Cisjordanie Israël Trump USA Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie
Article originel : Israeli FM downplays West Bank annexation plans
The Cradle, 26.09.25

Gideon Saar a affirmé qu'Israël ne cherchait à annexer que certaines parties de la Cisjordanie occupée, qui ne sont pas sous le contrôle de Ramallah... Lire la suite

Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie »
AFP, 26.09.25

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 26.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 26.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
