Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie. Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » (The Cradle/AFP)

Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie
Article originel : Israeli FM downplays West Bank annexation plans
The Cradle, 26.09.25
Gideon Saar a affirmé qu'Israël ne cherchait à annexer que certaines parties de la Cisjordanie occupée, qui ne sont pas sous le contrôle de Ramallah... Lire la suite
--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------