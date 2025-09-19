Le mythe biblique d'Israël enterre vivant la Cisjordanie (The Cradle)

Le mythe biblique d'Israël enterre vivant la Cisjordanie

Article originel : Israel's Biblical myth is burying the West Bank alive

The Cradle, 19.09.25

Avec le soutien total de l'Occident, Tel-Aviv renforce un système d'apartheid à un seul État et anéantit toute perspective de souveraineté palestinienne... Lire la suite