Nouveau « schéma national des violences urbaines », énième dérive répressive du gouvernement Macron (Blast)

Un document présenté comme une réponse aux révoltes qui ont émaillé la France suite à l’assassinat de Nahel Merzouk en juin 2023 ainsi qu’aux dénommées « émeutes insurrectionnelles ». 52 pages de « guide pratique » pour mener la répression, avec le détail des procédures et manœuvres à suivre avant, pendant et après les « violences urbaines ».

Ces « violences urbaines » sont définies en introduction du document comme : « tout acte violent commis à force ouverte contre des biens, des personnes et/ou des symboles de l’autorité de l’État, par un groupe généralement jeune, structuré ou non, commis sur un territoire donné dont le contrôle est revendiqué par le groupe ».

C’est à partir de ce cadre d’application flou, qui sera laissé à la libre interprétation des services de police, qu’on apprend que « le recours à la force ne nécessite pas la réalisation de sommations au préalable » ou encore que « le cadre d’emploi des moyens de force intermédiaire n’est pas aussi limitatif en matière de violences urbaines qu’en maintien de l’ordre ».

Comme d’une cerise sur le gâteau, il est aussi précisé que « la prise en compte du statut des journalistes telle que consacrée par le schéma national du maintien de l’ordre, ne trouve pas à s’appliquer ». Car, oui, « le cadre juridique des violences urbaines se distingue de celui du maintien de l’ordre. ». En somme, un nouveau « schéma » façon passe-droit, marqué, en une petite phrase, par la négation du droit à l’information.