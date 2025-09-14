Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Parisien, d’Arnault à Bolloré le cauchemar s’accélère (Blast)

par SLT 14 Septembre 2025, 07:05 Le Parisien Bolloré Médias Extrême droite France Articles de Sam La Touch

Le Parisien, d’Arnault à Bolloré le cauchemar s’accélère
Blast, 12.09.25

Climat morose dans les couloirs du quotidien, où les journalistes ont appris via des articles de presse que leur propriétaire, Bernard Arnault, serait prêt à les vendre à Vincent Bolloré. Après la promotion du luxe et de la Macronie, le glissement à l’extrême droite du 4ième quotidien français, déjà amorcé, parait maintenant inéluctable. En interne, la direction « ne commente pas », sans démentir. Ce qui laisse la rédaction dans le flou et la « sidération ». « On est à la merci des milliardaires » résume un journaliste. Ambiance et dégringolade... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

