Le Parisien, d’Arnault à Bolloré le cauchemar s’accélère (Blast)

Climat morose dans les couloirs du quotidien, où les journalistes ont appris via des articles de presse que leur propriétaire, Bernard Arnault, serait prêt à les vendre à Vincent Bolloré. Après la promotion du luxe et de la Macronie, le glissement à l’extrême droite du 4ième quotidien français, déjà amorcé, parait maintenant inéluctable. En interne, la direction « ne commente pas », sans démentir. Ce qui laisse la rédaction dans le flou et la « sidération ». « On est à la merci des milliardaires » résume un journaliste. Ambiance et dégringolade... Lire la suite