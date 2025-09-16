Le Pentagone a interdit aux hauts responsables de la Chambre des représentants d'assister à la réunion d'information sur l'attaque d'un bateau au Venezuela (The Intercept)

Le Pentagone a interdit aux hauts responsables de la Chambre des représentants d'assister à la réunion d'information sur l'attaque d'un bateau au Venezuela.
Article originel : Pentagon Barred Senior House Staffers From Briefing on Venezuela Boat Strike
The Intercept, 16.09.25
Un ancien responsable du Pentagone dit que « les forces étatsuniennes sont sorties et ont commis des meurtres » lors de l’attaque par drone au large des côtes du Venezuela... Lire la suite
