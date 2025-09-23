Le Pentagone interdit aux journalistes de rapporter des « divulgations non autorisées » (The Cradle)

Le Pentagone interdit aux journalistes de rapporter des « divulgations non autorisées »
Article originel : Pentagon bans journalists from reporting 'unauthorized disclosures'
The Cradle, 23.09.25
Le chef du département de la Guerre, Pete Hegseth, cherche à sévir contre les fuites vers les journalistes... Lire la suite
--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------