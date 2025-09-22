Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le plus grand caucus de la Chambre des représentants approuve un projet de loi visant à bloquer la vente de bombes étatsuniennes à Israël (Common Dreams)

par SLT 22 Septembre 2025, 08:04 Génocide USA Armes Gaza Israël Trump Bombardements Collaboration Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Le plus grand caucus de la Chambre des représentants approuve un projet de loi visant à bloquer la vente de bombes étatsuniennes à Israël
Article originel :  Largest Caucus in House Endorses Bill to Block US Bombs to Israel
Par Jon Queally
Common Dreams, 22.09.25


« Les États-Unis ne peuvent pas continuer à envoyer des bombes dont nous savons qu'elles seront utilisées pour commettre de terribles atrocités à Gaza. »
 

Le Congressional Progressive Caucus a officiellement approuvé ce week-end un projet de loi visant à bloquer la vente de nombreuses armes offensives étatsuniennes à Israël. Cette décision coïncide avec l'indignation croissante des électeurs étatsuniens de tous bords politiques qui affirment en avoir assez de la complicité des États-Unis dans le blocus humanitaire génocidaire et le bombardement de la bande de Gaza... Lire la suite

