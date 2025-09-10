Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Qatar réfute l’allégation de Trump selon laquelle les États-Unis ont averti le pays des frappes israéliennes (Mondoweiss.net)

par SLT 10 Septembre 2025, 16:12 Qatar Israël USA Trump Bombardements Hamas Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Le Qatar réfute l’allégation de Trump selon laquelle les États-Unis ont averti le pays des frappes israéliennes
Article originel : Qatar refutes Trump’s claim that U.S. warned the country of Israeli strikes
Par
Mondoweiss.net


En réponse à l’attaque israélienne contre le Qatar, qui a ciblé de hauts responsables du Hamas dans le pays, l’administration Trump a déclaré qu’elle « se sent très mal ». Le gouvernement étatsunien a affirmé avoir informé le Qatar de l’attaque imminente, une affirmation que le Qatar nie.

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir à la fin de l'article).
--------------------------------------------------------------------

Le Qatar réfute l’affirmation de l’administration Trump selon laquelle les États-Unis ont averti le pays avant qu’Israël ne bombarde les négociateurs du cessez-le-feu du Hamas à Doha.

L’attaque aurait ciblé le négociateur en chef Khalil al-Hayya. Suheil al-Hindi, membre du politburo du Hamas, a déclaré à Al Jazeera qu’al-Hayya avait survécu « à la lâche tentative d’assassinat ». Le réseau a rapporté que cinq « membres de rang inférieur » ont été tués dans l’explosion.

« L’administration Trump a été informée par l’armée étatsunienne qu’Israël attaquait le Hamas, qui était malheureusement situé dans une section de Doha, la capitale du Qatar », a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d’un briefing.

Leavitt a déclaré que le président Trump considère le Qatar comme un « ami » et se sent très mal à propos de l’attaque.

« Bombarder unilatéralement le Qatar, une nation souveraine et proche alliée des États-Unis qui travaille très dur et prend courageusement des risques avec nous pour négocier la paix ne fait pas avancer les objectifs d’Israël ou de l’Amérique », a déclaré Leavitt aux journalistes. « Cependant, éliminer le Hamas, qui a profité de la misère de ceux qui vivent à Gaza, est un objectif louable. »

Dans un post sur les réseaux sociaux, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a réfuté les affirmations de Leavitt.

« Les déclarations diffusées selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l’avance de l’attaque sont sans fondement », a-t-il écrit. « L’appel d’un responsable étatsunien est venu lors du bruit des explosions causées par l’attaque israélienne à Doha. »

Les déclarations publiques de l’administration Trump sur l’attentat à la bombe semblent également contredire les déclarations de hauts responsables israéliens, qui disent que les États-Unis ont donné le feu vert à l’attaque.

Un jour avant la frappe, Trump a menacé le Hamas dans un post de Truth Social.

« Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps que le Hamas accepte aussi », a-t-il écrit. « J’ai averti le Hamas des conséquences de ne pas accepter. » C’est mon dernier avertissement, il n’y en aura pas un autre !

Un certain nombre de membres du Congrès étatsuniens ont célébré l’attaque israélienne contre les négociateurs du cessez-le-feu.

« À ceux qui ont planifié et applaudi l’attaque du 7 octobre contre Israël, le plus grand allié des États-Unis dans la région : C’est votre sort », a écrit le sénateur Lindsey Graham (R-SC).

« Israël élimine les dirigeants d’une organisation terroriste », a déclaré le sénateur Eric Schmitt (R-MO). « Ils ont le droit de faire cela. »

Sen. John Fetterman (D-PA) a posté un GIF dansant de Winnie l’ourson en réponse au bombardement.

Le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), a déclaré qu’il est « préoccupé » par la grève et qu’il a demandé une séance d’information classifiée sur la question, mais peu de politiciens ont critiqué l’attaque jusqu’à présent.

Une exception était le représentant Ro Khanna (D-CA).

« Je ne vois pas en quoi cela aide à la libération des otages ou à la fin de la guerre », a-t-il déclaré dans une interview.

la dernière escalade d’Israël a été condamnée dans toute la communauté internationale.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l’a qualifié de « violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar ».

« Les frappes israéliennes d’aujourd’hui sur le Qatar sont inacceptables, quelle qu’en soit la raison », a tweeté le président français Emmanuel Macron. « J’exprime ma solidarité avec le Qatar et son émir, le cheikh Tamim Al Thani. En aucune circonstance la guerre ne doit se propager dans toute la région. »

La première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé son « soutien sincère à l’émir Tamim bin Hamad Al Thani et au Qatar, réaffirmant le soutien de l’Italie à tous les efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza ».

Une déclaration du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que l’opération israélienne était « entièrement indépendante ».

« Israël l’a initié, Israël l’a mené et Israël en assume l’entière responsabilité », affirme la déclaration.

----------------------------------------------------------------------------

Le Qatar réfute l’allégation de Trump selon laquelle les États-Unis ont averti le pays des frappes israéliennes (Mondoweiss.net)
