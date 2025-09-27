Le Royaume-Uni accusé de « complicité politique » dans le blanchiment du soutien des Émirats arabes unis aux FSR soudanais

Article originel : UK Accused of ‘Political Complicity’ in Laundering UAE Support for Sudanese RSF

Par Abraham Tekle

The Reporter, 27.09.25

Dans une lettre adressée au secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, des citoyens soudanais et des observateurs internationaux ont exprimé leur profonde inquiétude et leur vive indignation concernant la politique du gouvernement britannique à l'égard du Soudan.

Publiée le 22 septembre 2025, cette lettre affirme que la politique britannique consistant à adopter une « rhétorique rigide » a prolongé la guerre, renforcé l'impunité et facilité la commission de crimes horribles contre des civils sans défense au Soudan.

Selon cette lettre, les preuves recueillies sur le terrain, étayées par des données et des rapports internationaux indépendants, indiquent clairement que la milice des Forces de soutien rapide (RSF) porte la plus grande responsabilité dans les violations commises contre les civils.

Citant le rapport de novembre 2024 de l'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), la lettre indique que la milice est responsable de 77 % des crimes commis contre les civils, suivie par d'autres acteurs.