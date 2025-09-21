Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide dans la guerre civile (AP)

Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide dans la guerre civile

Articel originel : Sudan accuses the UAE of funding Colombian mercenaries to fight alongside the RSF in civil war

AP, aout 2025





LE CAIRE (AP) — Le Soudan a accusé les Émirats arabes unis d'envoyer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide paramilitaires contre l'armée dans la guerre civile qui déchire le pays. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré lundi dans un communiqué que.....Lire la suite