Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires pour combattre aux côtés des rebelles (Financial Times)

par SLT 30 Septembre 2025, 17:59 Soudan EAU Mercenaires Colombiie FSR Articles de Sam La Touch

Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires pour combattre aux côtés des rebelles
Article originel : Sudan accuses UAE of sponsoring mercenaries to fight for rebels
Financial Times, 09.09.25


Une plainte déposée auprès du Conseil de sécurité des Nations unies affirme qu'Abou Dhabi a fait appel à des groupes de sécurité pour recruter d'anciens soldats colombiens... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 30.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 30.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

