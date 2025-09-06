Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Soudan dépose une plainte auprès de l'ONU concernant la présence présumée de mercenaires colombiens soutenus par les Émirats arabes unis au Darfour (Sudan Tribune)

par SLT 6 Septembre 2025, 13:08 Soudan EAU Mercenaires Colombie FSR Collaboration Emirafrique Golfafrique Articles de Sam La Touch

Le Soudan dépose une plainte auprès de l'ONU concernant la présence présumée de mercenaires colombiens soutenus par les Émirats arabes unis au Darfour
Article originel : Sudan files UN complaint over alleged UAE-backed Colombian mercenaries in Darfur
Sudan Tribune, 06.09.25

 

Vendredi, le gouvernement soudanais a déposé une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, accusant les Émirats arabes unis d'intervenir directement dans la guerre qui sévit actuellement dans le pays en recrutant,.. Lire la suite

