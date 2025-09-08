Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Soudan dévoile de nouvelles preuves reliant les Émirats arabes unis et Haftar au recrutement de mercenaires dans son conflit (The Libya Observer)

par SLT 8 Septembre 2025, 06:15 Soudan EAU Mercenaires Colombie FSR Emirafrique Golfafrique Allégations Articles de Sam La Touch

Le Soudan dévoile de nouvelles preuves reliant les Émirats arabes unis et Haftar au recrutement de mercenaires dans son conflit
Article originel : Sudan unveils new evidence linking UAE, Haftar to recruiting mercenaries in its conflict
The Libya Observer, 07.09.25

 

Le Soudan a présenté au Conseil de sécurité des Nations unies des preuves démontrant l'implication des Émirats arabes unis dans le recrutement de mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide soudanaises (FSR). Selon l'agence de presse soudanaise,.. Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025. Cet article n'a pu être enregistré lors de sa publication (voir ci-dessous les messages d'erreur).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran

Capture d'écran

