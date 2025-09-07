Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Soudan du Sud rapatrie un Mexicain faisant partie d'un groupe de 8 personnes expulsées des Etats-Unis

par SLT 7 Septembre 2025, 15:22 Soudan du Sud Déportation Trump Expulsion Migrants Xénophobie USA Articles de Sam La Touch

Le Soudan du Sud rapatrie un Mexicain expulsé des États-Unis
Africa News, 07.09.25

Le samedi, le Soudan du Sud a annoncé avoir rapatrié au Mexique un homme expulsé des États-Unis en juillet dernier. Il s’agit de Jesús Muñoz-Gutiérrez, un citoyen mexicain. Il faisait partie d’un groupe de huit personnes détenues par le gouvernement soudanais après leur expulsion des États-Unis... Lire la suite

