Le Yémen frappé par le « plus important ensemble de sanctions jamais imposé » par les États-Unis (The Cradle)

par SLT 13 Septembre 2025, 07:47 Yemen USA Sanctions Bombardements Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Le Yémen frappé par le « plus important ensemble de sanctions jamais imposé » par les États-Unis
Article originel : Yemen hit by ‘largest ever’ US sanctions package
The Cradle, 13.09.25

 

Israël a récemment intensifié ses attaques violentes contre le Yémen après l'échec d'une campagne étatsunienne visant à atteindre ses objectifs plus tôt cette année... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
