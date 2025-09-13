Le Yémen frappé par le « plus important ensemble de sanctions jamais imposé » par les États-Unis (The Cradle)

Le Yémen frappé par le « plus important ensemble de sanctions jamais imposé » par les États-Unis
Article originel : Yemen hit by ‘largest ever’ US sanctions package
The Cradle, 13.09.25
Israël a récemment intensifié ses attaques violentes contre le Yémen après l'échec d'une campagne étatsunienne visant à atteindre ses objectifs plus tôt cette année... Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------