Les chefs de guerre du monde entier ont les yeux rivés sur le Soudan (New York Times)

Le mois dernier, un glissement de terrain a frappé une région montagneuse de l'ouest du Soudan, détruisant un village et faisant près de 1 000 morts. Cependant, dans leur course pour venir en aide aux survivants, les agences d'aide internationales ont dû faire face à des formalités administratives qui, selon les responsables, ont été mises en place par les forces armées soudanaises, le groupe militaire considéré par certains comme le gouvernement de facto du Soudan après deux années de guerre civile dévastatrice. Ce groupe et ses rivaux ont été accusés de restreindre l'acheminement de l'aide dans les territoires qu'ils ne contrôlent pas (la région sinistrée se trouve dans un bastion rebelle) et, bien qu'une partie de l'aide ait finalement atteint la zone, les obstacles bureaucratiques ont fait perdre un temps précieux dans les efforts pour sauver des vies.

Ce retard illustre de manière frappante à quel point la légitimation d'un des camps dans une guerre civile est devenue une question de vie ou de mort pour les Soudanais.

Aujourd'hui, la communauté internationale pourrait être sur le point de consolider le pouvoir des Forces armées soudanaises. Après des mois de négociations, les États-Unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont proposé une feuille de route pour la paix au Soudan. Alors que de nouvelles discussions devraient avoir lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine, la composition de la table des négociations pourrait soit ouvrir la voie à un régime démocratique, soit consolider l'emprise des dirigeants militaires qui ont fait dérailler la transition démocratique au Soudan... Lire la suite