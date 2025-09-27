Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Les Émirats arabes unis sont le « principal soutien » derrière la guerre au Soudan, déclare un officier du renseignement à Sky News (Vidéos)

par SLT 27 Septembre 2025, 13:31 Soudan EAU FSR Collaboration Crimes contre l'humanité Néocolonialisme Emirafrique Golfafrique Articles de Sam La Touch

Les Émirats arabes unis sont le « principal soutien » derrière la guerre au Soudan, déclare un officier du renseignement à Sky News
Article originel : UAE is 'main backer' behind Sudan war, intelligence officer tells Sky News
Sky News, 26.09.25


Les milices tribales devenues Forces de soutien rapide (FSR) paramilitaires au Soudan sont connues pour documenter leurs propres crimes de guerre.

Voir les vidéos sur le site de Sky News

Des vidéos montrant leurs combattants lynchant des femmes, fouettant les secouristes et applaudissant devant des cadavres circulent en ligne depuis le début de la guerre entre les Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée soudanaise en avril 2023... Lire la suite

