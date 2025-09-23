Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Les Émirats arabes unis suspendent temporairement les demandes de visas touristiques et de travail pour ces pays : Soudan, Somalie, Ouganda, Cameroun, Libye, Yemen, Liban, Afghanistan et Bangladesh (Financial Express)

par SLT 23 Septembre 2025, 17:24 EAU Soudan Xénophobie Somalie Yemen Discrimnation Articles de Sam La Touch

Les Émirats arabes unis suspendent temporairement les demandes de visas touristiques et de travail pour ces pays ; deux pays réagissent
Article originel : UAE temporarily halts tourist and work visa applications for these nations; two countries respond
Financial Express, 23.09.25

...Pays concernés et implications

L'interdiction concerne neuf pays d'Afrique et d'Asie, ce qui indique une politique influencée par des préoccupations mondiales plutôt que régionales. Elle touche notamment l'Ouganda, le Soudan, la Somalie, le Cameroun et la Libye, ainsi que l'Asie du Sud et de l'Ouest, notamment l'Afghanistan, le Yémen, le Liban et le Bangladesh... Lire la suite

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 23.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 23.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

