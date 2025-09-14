Le nouveau gouvernement syrien soutenu par l'Occident a commis des massacres, des enlèvements et des déplacements forcés contre les Alaouites depuis sa prise de pouvoir en décembre.

Les forces syriennes expulsent de force près de 90 % des habitants d'une banlieue à majorité alaouite de Damas Article originel : Syrian forces forcibly evict nearly 90 percent of residents from Alawite-majority suburb in Damascus The Cradle, 13.09.25

Les raids menés par les forces de sécurité syriennes ont presque entièrement dépeuplé un quartier à majorité alaouite de la banlieue de Damas, a rapporté Reuters le 12 septembre.

Les forces du gouvernement « favorable à la diversité » ont pris d'assaut le quartier d'Al-Somaria fin août, « armées de fusils, d'épées et d'ordres d'expulsion », a révélé Reuters.

« Dans leur sillage, ils ont laissé les maisons du quartier marquées de grands « X » et « O » noirs peints à la bombe : indiquant qui pouvait rester et qui devait partir », souligne le rapport.

Avant les raids, Al-Somaria comptait environ 22 000 habitants, dont près de la moitié étaient issus de familles de soldats de l'ancienne Armée arabe syrienne (AAS).

L'AAS a été dissoute en décembre, lorsque Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l'ancienne filiale d'Al-Qaïda en Syrie, a pris le pouvoir à Damas avec l'aide des États-Unis, d'Israël, de la Turquie et de la Russie.

Une semaine après les raids d'août, il ne restait plus qu'environ 3 000 personnes, ont déclaré les membres du comité de quartier d'Al-Somaria au média britannique...

