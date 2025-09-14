Les forces syriennes soutenues par l'Occident expulsent de force près de 90 % des habitants d'une banlieue à majorité alaouite de Damas (The Cradle)

Les forces syriennes expulsent de force près de 90 % des habitants d'une banlieue à majorité alaouite de Damas
Article originel : Syrian forces forcibly evict nearly 90 percent of residents from Alawite-majority suburb in Damascus
The Cradle, 13.09.25
Le nouveau gouvernement syrien soutenu par l'Occident a commis des massacres, des enlèvements et des déplacements forcés contre les Alaouites depuis sa prise de pouvoir en décembre.
Les raids menés par les forces de sécurité syriennes ont presque entièrement dépeuplé un quartier à majorité alaouite de la banlieue de Damas, a rapporté Reuters le 12 septembre.
Les forces du gouvernement « favorable à la diversité » ont pris d'assaut le quartier d'Al-Somaria fin août, « armées de fusils, d'épées et d'ordres d'expulsion », a révélé Reuters.
« Dans leur sillage, ils ont laissé les maisons du quartier marquées de grands « X » et « O » noirs peints à la bombe : indiquant qui pouvait rester et qui devait partir », souligne le rapport.
Avant les raids, Al-Somaria comptait environ 22 000 habitants, dont près de la moitié étaient issus de familles de soldats de l'ancienne Armée arabe syrienne (AAS).
L'AAS a été dissoute en décembre, lorsque Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l'ancienne filiale d'Al-Qaïda en Syrie, a pris le pouvoir à Damas avec l'aide des États-Unis, d'Israël, de la Turquie et de la Russie.
Une semaine après les raids d'août, il ne restait plus qu'environ 3 000 personnes, ont déclaré les membres du comité de quartier d'Al-Somaria au média britannique...
