Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël (The Cradle)

par SLT 14 Septembre 2025, 06:25 Rubio Loi Liberté d'expression Censure Répression Israël USA Collaboration Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël
Article originel : US lawmakers introduce 'thought police' bill to strip citizens of passports over Israel criticism
The Cradle, 14.09.25

 

Le secrétaire d'État Marco Rubio a révoqué les visas et les cartes vertes de ressortissants étrangers pour s'être opposés au génocide des Palestiniens à Gaza par Israël.

 

Un membre du Congrès étatsunien présente un projet de loi qui pourrait potentiellement être utilisé pour refuser à des citoyens étatsuniens le droit de voyager sur la seule base de leurs propos, y compris pour avoir critiqué Israël, a rapporté The Intercept le 13 septembre.

Présenté par le membre du Congrès de Floride Brian Mast, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, ce projet de loi donnerait au secrétaire d'État Marco Rubio le pouvoir de révoquer les passeports des citoyens étatsuniens, comme il a révoqué les cartes vertes et les visas des ressortissants étrangers aux États-Unis pour avoir critiqué Israël.

En mars, le secrétaire d'État Rubio a révoqué le visa de la doctorante turque Rumeysa Ozturk après qu'elle ait publié un article critiquant Israël dans le journal étudiant de l'université Tufts en 2024...

Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 14.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Un nouveau projet de loi de style « police de la pensée » pourrait permettre à Rubio de retirer leur passeport à des citoyens étatsuniens pour leurs opinions politiques (Common Dreams)
Un nouveau projet de loi de style « police de la pensée » pourrait permettre à Rubio de retirer leur passeport à des citoyens étatsuniens pour leurs opinions politiques (Common Dreams)
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
Rubio et Trump accusés d’obstruction criminelle pour avoir sanctionné les juges de la CPI (Common Dreams)
Rubio et Trump accusés d’obstruction criminelle pour avoir sanctionné les juges de la CPI (Common Dreams)
Marco Rubio fait la sourde oreille à chaque petite critique d’Israël au département d’État (The Intercept)
Marco Rubio fait la sourde oreille à chaque petite critique d’Israël au département d’État (The Intercept)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog