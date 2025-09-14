Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël (The Cradle)

Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël

Article originel : US lawmakers introduce 'thought police' bill to strip citizens of passports over Israel criticism

The Cradle, 14.09.25

Le secrétaire d'État Marco Rubio a révoqué les visas et les cartes vertes de ressortissants étrangers pour s'être opposés au génocide des Palestiniens à Gaza par Israël.





Un membre du Congrès étatsunien présente un projet de loi qui pourrait potentiellement être utilisé pour refuser à des citoyens étatsuniens le droit de voyager sur la seule base de leurs propos, y compris pour avoir critiqué Israël, a rapporté The Intercept le 13 septembre.

Présenté par le membre du Congrès de Floride Brian Mast, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, ce projet de loi donnerait au secrétaire d'État Marco Rubio le pouvoir de révoquer les passeports des citoyens étatsuniens, comme il a révoqué les cartes vertes et les visas des ressortissants étrangers aux États-Unis pour avoir critiqué Israël.

En mars, le secrétaire d'État Rubio a révoqué le visa de la doctorante turque Rumeysa Ozturk après qu'elle ait publié un article critiquant Israël dans le journal étudiant de l'université Tufts en 2024...



