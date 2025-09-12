Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les Pays-Bas rejoindront l’Irlande dans le boycott de l’Eurovision si Israël concourt (The Cradle)

par SLT 12 Septembre 2025, 17:28 BDS Eurovision Israël Boycott Pays-Bas Irelande Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Les Pays-Bas rejoindront l’Irlande dans le boycott de l’Eurovision si Israël concourt
Article originel : Netherlands to join Ireland in Eurovision boycott if Israel competes
The Cradle, 12.09.25.

 

Plusieurs nations européennes ont appelé à un boycott du concours de chant si Israël participe en 2026... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 12.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 12.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
1 500 acteurs et réalisateurs annoncent boycotter des institutions israéliennes (AFP)
1 500 acteurs et réalisateurs annoncent boycotter des institutions israéliennes (AFP)
Les avions et bateaux transportant des armes pour Israël interdits de passage en Espagne (AFP)
Les avions et bateaux transportant des armes pour Israël interdits de passage en Espagne (AFP)
Le directeur de l'Associated Press à Jérusalem a participé à un événement secret du gouvernement israélien contre le BDS, révèlent des fichiers divulgués (The GrayZone)
Le directeur de l'Associated Press à Jérusalem a participé à un événement secret du gouvernement israélien contre le BDS, révèlent des fichiers divulgués (The GrayZone)
Gaza: le fonds souverain norvégien se désengage de Caterpillar en raison de « violations des droits humains » (AFP)
Gaza: le fonds souverain norvégien se désengage de Caterpillar en raison de « violations des droits humains » (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog