Les subventions scientifiques de l'UE financent la technologie militaire israélienne, selon des données (¡Do Not Panic!)

Les subventions scientifiques de l'UE financent la technologie militaire israélienne, selon des données
Article originel : EU science grants are funding Israeli military tech, data shows
Par Nate Bear
¡Do Not Panic! , 29.08.25

Depuis le début du génocide de Gaza, l’UE a accordé aux start-ups technologiques israéliennes dirigées par d’anciens soldats des forces de défense intérieure près d’un demi-milliard d’euros en subventions à la recherche. Certains des fondateurs de ces start-up technologiques ont servi comme réservistes à Gaza, et dans au moins un cas, la technologie a été déployée pour aider le génocide.

Le programme Horizon Europe, décrit par l’UE comme « une initiative de recherche scientifique pour développer une société durable et vivable en Europe », a attribué environ 475 millions d’euros à 348 start-ups et projets de recherche israéliens depuis octobre 2023, beaucoup d’entre eux sont dirigés par d’anciens soldats de Tsahal et des officiers du renseignement.

En 2024, l'UE a accordé des subventions d'un montant total de 220 millions d'euros à 179 entreprises et initiatives dirigées par des Israéliens. L'ampleur de ce financement, accordé au cours d'une année où les plus éminents experts mondiaux en matière de génocide ont tous déclaré qu'Israël commettait un génocide, une année au cours de laquelle des villes entières ont été rayées de la carte et des dizaines de milliers de civils assassinés, est stupéfiante.

La même année, Israël était également le troisième bénéficiaire, derrière la France et l'Allemagne, des subventions « accélérateurs », une composante distincte du programme Horizon destinée à soutenir les petites et moyennes entreprises qui œuvrent à l'amélioration de la vie en Europe.

En 2025, année où Israël a annoncé ses plans de nettoyage ethnique à grande échelle et où les chercheurs ont estimé que 434 000 Palestiniens de Gaza avaient été assassinés par Israël, le financement de l'UE pour les initiatives technologiques israéliennes dépassait encore les 110 millions d'euros...

