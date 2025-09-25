Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Les tribunaux empêchent Meta de partager les informations des comptes Instagram d'activistes anti-ICE avec les autorités fédérales (The Intercept)

par SLT 25 Septembre 2025, 05:20 Meta Médias ICE Répression FBI Surveillance USA Articles de Sam La Touch

Les tribunaux empêchent Meta de partager les informations des comptes Instagram d'activistes anti-ICE avec les autorités fédérales
Article originel : Courts Block Meta From Sharing Anti-ICE Activists’ Instagram Account Info With Feds
Par Shawn Musgrave
The Intercept, 24.09.25

 

Pour l'instant, Meta ne peut pas divulguer aux enquêteurs fédéraux l'identité des utilisateurs d'Instagram qui ont dénoncé et humilié un agent de la police des frontières...Lire la suite

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 25.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 25.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

