Les ventes d'armes françaises à Israël atteignent un niveau record en 2024. Israël accuse Macron de jouer sur les deux tableaux (The Cradle)

Paris s'est engagé à reconnaître la Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, Israël accusant Macron de « jouer sur les deux tableaux ».

--------------------------------------------------------------------------------------- Note de SLT : Cet article a reçu le message d'erreur "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir à la fin de l'article). ---------------------------------------------------------------------------------------

Les ventes d'armes françaises à Israël atteignent un niveau record en 2024 : Rapport Article originel : French arms sales to Israel hit record high in 2024: Report The Cradle, 06.09.25

Les commandes d'armes françaises en provenance d'Israël ont atteint 29,27 millions de dollars en 2024, soit le niveau le plus élevé depuis 2017, selon le rapport sur les exportations 2025 du ministère français de la Défense obtenu par Mediapart le 4 septembre.



Le rapport indique que la France a réalisé sa deuxième meilleure performance mondiale avec 23,33 milliards de dollars de ventes d'armes l'année dernière. Israël fait partie des pays qui ont connu ce que le ministère qualifie d'« année record » en matière d'achats.

Le ministère a cherché à minimiser l'augmentation des ventes à Israël, soulignant que ces commandes ne représentaient que « 0,13 % du total des commandes enregistrées ». À titre de comparaison, l'Irak a représenté 1,25 milliard de dollars, les Émirats arabes unis 718 millions de dollars et l'Arabie saoudite 170 millions de dollars.

Les licences accordées à Israël comprenaient deux licences d'une valeur de 131,76 millions de dollars dans la catégorie ML3 (munitions et dispositifs de réglage de roquettes), six licences d'une valeur de 6,91 millions de dollars dans la catégorie ML5 (équipements de contrôle de tir, de surveillance et d'alerte) et trois licences d'une valeur de 5,40 millions de dollars dans la catégorie ML15 (équipements d'imagerie ou de contre-mesures).

Aymeric Elluin, d'Amnesty International, a déclaré à Mediapart que ces technologies sont « essentielles pour mener des opérations terrestres » à l'intérieur de Gaza...Lire la suite