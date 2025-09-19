Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Macron défend la reconnaissance d'un Etat palestinien auprès des Israéliens, sans épargner Netanyahu (AFP)

par SLT 19 Septembre 2025, 07:14 Reconnaissance Macron Palestine Israël Colonialisme France Articles de Sam La Touch

Macron défend la reconnaissance d'un Etat palestinien auprès des Israéliens, sans épargner Netanyahu
AFP, 19.09.25

------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 19.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 19.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le Portugal va reconnaître l'État palestinien avant la conférence de l'ONU (The Cradle)
Le Portugal va reconnaître l'État palestinien avant la conférence de l'ONU (The Cradle)
Déclaration de l'ONU sur l'État palestinien: Macron salue un « chemin irréversible vers la paix » (AFP)
Déclaration de l'ONU sur l'État palestinien: Macron salue un « chemin irréversible vers la paix » (AFP)
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, sans le Hamas (AFP)
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, sans le Hamas (AFP)
Frappes israéliennes à Doha : la conférence de Macron à l'ONU du 22.09.25 attire de nouveaux pays (IO)
Frappes israéliennes à Doha : la conférence de Macron à l'ONU du 22.09.25 attire de nouveaux pays (IO)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog