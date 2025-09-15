MintPress News menacé de fermeture suite à des attaques sans précédent contre la vérité (MintPress News)

MintPress News menacé de fermeture suite à des attaques sans précédent contre la vérité Article originel : MintPress News Faces Shutdown Amid Unprecedented Attacks on Truth MintPress News, 14.09.25

Au cours des deux dernières années, le monde a assisté avec horreur au génocide qui se déroulait en temps réel à Gaza, retransmis en direct en 4K, tandis que les médias occidentaux dissimulaient la vérité, diffusant des mensonges et une propagande atroce.

Au cours de ce génocide, il est apparu clairement que la plus grande menace pour Israël à Gaza était la vérité. Plus de 200 journalistes à Gaza ont été délibérément pris pour cible et tués pour avoir osé raconter l'histoire de leur peuple.

Nous devons continuer à être leur voix. Les journalistes tombés au combat, emportés sans pitié par Israël, et ceux qui continuent, contre toute attente, à diffuser les horreurs de la vie sous les bombardements constants, nous ont appris ce qu'est le courage. Ils ont fait honte aux médias occidentaux.

Chez MintPress, nous nous engageons à perpétuer leur héritage et à amplifier leurs voix en Occident.

Depuis plus de 14 ans, nous nous opposons au système de mensonges qui perpétue non seulement les crimes d'Israël, mais aussi ceux de l'empire étatsunien. Nous avons défié les gouvernements et leurs médias serviles qui soutiennent les politiques qui conduisent à la destruction de mon peuple.

Si les guerres peuvent être déclenchées par la tromperie, alors mobilisons-nous pour la paix à travers une vérité inébranlable en portant leur flambeau.



C'est pourquoi, en tant que Palestinien étatsunien ayant vécu sous l'occupation et l'apartheid israéliens, j'ai fondé MintPress.

MintPress est en première ligne de la guerre de l'information, faisant éclater les bulles de propagande utilisées par les médias et la classe militaire pour justifier cette guerre, ainsi que toutes les guerres qui alimentent le complexe militaro-industriel.

Nous avons été les premiers à révéler comment les réseaux de renseignement israéliens infiltrent notre système politique, nos salles de rédaction et même nos plateformes de réseaux sociaux afin de fabriquer un consentement à la guerre.

Nous avons découvert des espions de l'Unité 8200 travaillant au sein de TikTok, Meta, la BBC, des salles de rédaction étatsuniennes et même à l'université Columbia.

Il s'agit d'un phénomène systémique, et non isolé.