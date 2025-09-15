MintPress News menacé de fermeture suite à des attaques sans précédent contre la vérité (MintPress News)

MintPress News menacé de fermeture suite à des attaques sans précédent contre la vérité
Au cours des deux dernières années, le monde a assisté avec horreur au génocide qui se déroulait en temps réel à Gaza, retransmis en direct en 4K, tandis que les médias occidentaux dissimulaient la vérité, diffusant des mensonges et une propagande atroce.
Au cours de ce génocide, il est apparu clairement que la plus grande menace pour Israël à Gaza était la vérité. Plus de 200 journalistes à Gaza ont été délibérément pris pour cible et tués pour avoir osé raconter l'histoire de leur peuple.
Nous devons continuer à être leur voix. Les journalistes tombés au combat, emportés sans pitié par Israël, et ceux qui continuent, contre toute attente, à diffuser les horreurs de la vie sous les bombardements constants, nous ont appris ce qu'est le courage. Ils ont fait honte aux médias occidentaux.
Chez MintPress, nous nous engageons à perpétuer leur héritage et à amplifier leurs voix en Occident.
Depuis plus de 14 ans, nous nous opposons au système de mensonges qui perpétue non seulement les crimes d'Israël, mais aussi ceux de l'empire étatsunien. Nous avons défié les gouvernements et leurs médias serviles qui soutiennent les politiques qui conduisent à la destruction de mon peuple.
Si les guerres peuvent être déclenchées par la tromperie, alors mobilisons-nous pour la paix à travers une vérité inébranlable en portant leur flambeau.
C'est pourquoi, en tant que Palestinien étatsunien ayant vécu sous l'occupation et l'apartheid israéliens, j'ai fondé MintPress.
MintPress est en première ligne de la guerre de l'information, faisant éclater les bulles de propagande utilisées par les médias et la classe militaire pour justifier cette guerre, ainsi que toutes les guerres qui alimentent le complexe militaro-industriel.
Nous avons été les premiers à révéler comment les réseaux de renseignement israéliens infiltrent notre système politique, nos salles de rédaction et même nos plateformes de réseaux sociaux afin de fabriquer un consentement à la guerre.
Nous avons découvert des espions de l'Unité 8200 travaillant au sein de TikTok, Meta, la BBC, des salles de rédaction étatsuniennes et même à l'université Columbia.
Il s'agit d'un phénomène systémique, et non isolé.
Au cours de la seule année écoulée, MintPress a identifié des centaines d'espions israéliens infiltrés dans des plateformes qui contrôlent la libre circulation de l'information et manipulent l'opinion publique.
Et cela va bien au-delà des géants de la technologie. MintPress a dévoilé le plus grand réseau d'espionnage du Mossad et de la CIA au Yémen, qui opérait par l'intermédiaire d'ONG soi-disant pro-démocratiques afin de saboter une nation déterminée à se libérer du colonialisme moderne.
Tout cela s'inscrit dans un contexte plus large : les crimes et les sabotages d'Israël sont le prolongement des objectifs de l'empire étatsuniens, objectifs que nous dénonçons fièrement depuis 14 ans.
MintPress est l'un des derniers médias d'investigation aux États-Unis à vouloir dénoncer les individus, les groupes de réflexion, les groupes de pression et les gouvernements étrangers qui mènent des guerres, étendent l'État policier, exploitent les ressources et mènent une guerre économique dans leur pays et à l'étranger.
Nos enquêtes ont révélé les liens étroits qui unissent les services de renseignement israéliens, l'OTAN, l'industrie de l'armement, les agences de renseignement occidentales et les groupes de pression implantés dans les grandes entreprises technologiques, qui s'efforcent de contrôler l'information et de cibler les dissidents anti-guerre, y compris ceux qui soutiennent la libération de la Palestine.
Nous avons dénoncé les opérations de changement de régime menées par les États-Unis et la manière dont l'empire cible les pays et les mouvements qui résistent à l'impérialisme, en particulier dans les pays du Sud.
Si la guerre menée par Israël contre Gaza, et toutes les guerres dites humanitaires qui l'ont précédée, nous ont appris quelque chose, c'est bien ceci : la plus grande menace pour leur programme, ce sont les caméras, les stylos et les journalistes.
C'est pourquoi MintPress est important. Sans un journalisme d'investigation indépendant qui nomme les responsables et va au-delà des gros titres, les criminels de guerre s'en tirent à bon compte et les gens perdent leur voix.
À l'heure actuelle, notre avenir dépend de vous.
Faites un don dès aujourd'hui – 5 $, 25 $ ou tout autre montant à votre convenance – pour soutenir nos reporters et permettre à nos enquêtes de rester publiques.
Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur IndieGogo.
Aidez-nous à perpétuer cet héritage.
Mnar Adley
Fondatrice et directrice
MintPress News
