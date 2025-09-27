Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Netanyahu fustige la reconnaissance occidentale de la Palestine devant une salle quasi vide de l'Assemblée générale des Nations unies (The Cradle)

par SLT 27 Septembre 2025, 13:42 Palestine Reconnaissance Netanyahu ONU Israël Colonialisme Articles de Sam La Touch

Article originel : Netanyahu blasts western recognition of Palestine to near-empty UNGA hall
The Cradle, 27.09.25
 

 

Des centaines de diplomates ont quitté la salle de l'Assemblée générale lorsque le Premier ministre israélien est monté à la tribune pour prononcer son discours... Lire la suite

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 27.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 27.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

