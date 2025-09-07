Newsletter n°601

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 01.09.25 au dimanche 07.09.25
Françafrique
- Cameroun, 40 ans au pouvoir de Biya, 40 ans de Françafrique (Vidéo)
- À 92 ans, Biya déclare qu’il peut encore (se) servir (BdA)
Anglafrique / Etatsunafrique
- Des documents divulgués montrent qu'une émission de radio financée par le Royaume-Uni visait à influencer les électeurs nigérians (West Africa Weekly)
- BBC Media Action : l'unité britannique chargée de la guerre de l'information à l'étranger (The GrayZone)
- Le piège de Bougival (BdA)
Emirafrique / Golfafrique
- Le Soudan dépose une plainte auprès de l'ONU concernant la présence présumée de mercenaires colombiens soutenus par les Émirats arabes unis au Darfour (Sudan Tribune)
Colonialisme ou/et racisme
- Restituer leurs biens culturels aux Africains : une promesse de l’Elysée déterrée par le Sénat (Histoirecoloniale.net)
- Le député RN Laurent Jacobelli condamné pour avoir traité un collègue de « racaille » (Le Monde)
- Plus de 900 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action (AFP)
- Lion d'argent à Venise pour le film « The Voice of Hind Rajab », sur le calvaire d'une fillette tuée par l'armée israélienne à Gaza (AFP)
- Les militants anti-génocide britanniques font face à des dizaines d’accusations de terrorisme (The Cradle)
- Les ventes d'armes françaises à Israël atteignent un niveau record en 2024. Israël accuse Macron de jouer sur les deux tableaux (The Cradle)
- La nouvelle carte israélienne proposant d'annexer 80 % de la Cisjordanie, expliquée (Mondoweiss)
- Le plan Trump pour Gaza : Blair rejoint les vautours qui se nourrissent de l'holocauste palestinien (MEE)
- Google critiqué pour avoir conclu un accord de 45 millions de dollars avec le bureau de Netanyahu afin de diffuser de la propagande sur le génocide à Gaza (MEMO)
- Une commissaire européenne qualifie la situation à Gaza de « génocide », déplore l'inaction des 27 (AFP)
- Après la suspension de visas pour les Palestiniens : « C’est comme si le monde tentait de faire taire notre voix » (OLJ)
- L'armée israélienne dit avoir pris le contrôle de 40% de Gaza-ville (AFP)
- Israël: pas de visite de Macron tant qu'il ne revient pas sur sa décision de reconnaitre un Etat palestinien (AFP)
- Selon une base de données militaire, trois détenus sur quatre emprisonnés sans procès par Israël à Gaza sont des civils (Common Dreams)
- Le Soudan du Sud dément tout projet de réinstallation des Palestiniens et d'accord avec Washington (AFP)
- Antisémitisme et antisionisme : quand le piège se referme sur Macron (OLJ)
- Près de 100 Palestiniens meurent de faim à Gaza en moins de deux semaines (The Cradle)
- Les subventions scientifiques de l'UE financent la technologie militaire israélienne, selon des données (¡Do Not Panic!)
- En Cisjordanie, Israël manœuvre pour anéantir toute perspective d’un Etat palestinien (Le Monde)
- Du génocide à la gentrification : le plan de Trump pour effacer la population de Gaza révélé (MEMO)
- En Israël, les « animaux sous forme humaine » peuvent être tués (Mondoweiss)
- Gaza : au moins 33 personnes, dont neuf attendaient de l’aide humanitaire, ont été tuées par l’armée israélienne lundi ; 98 en vingt-quatre heures (Le Monde)
Impérialisme
- Trump nie avoir connaissance d'une mission ratée des forces spéciales étatsuniennes en Corée du Nord en 2019 (AFP)
- Les Navy SEALs étatsuniens ont « massacré » des civils lors d'une mission ratée en Corée du Nord en 2019 (Common Dreams)
- Selon un responsable du Pentagone, l'attaque près du Venezuela d'un bateau par Trump était une attaque criminelle contre des civils (The Intercept)
- Avec son « ministère de la Guerre », Trump veut envoyer un message « de force » (AFP)
- Des documents divulgués détaillent le plan de nettoyage ethnique de Trump pour Gaza (Mondoweiss.net)
- Une frappe étatsunienne tue 11 « narcoterroristes » sur un bateau parti du Venezuela, affirme Trump (AFP)
- Maduro déclare que les États-Unis ont pointé « 1 200 missiles » sur le Venezuela après que Trump ait envoyé plus de navires de guerre (Common Dreams)
- Le plan étatsuno-israélien vise à vider Gaza des Palestiniens, à construire des « villes intelligentes » basées sur l’IA : Rapport (The Cradle)
Médias
- Thomas Legrand et Patrick Cohen accusés de connivence avec le PS contre Rachida Dati : « Ce rendez-vous n’était pas un café entre amis » (Le Monde)
- « Le bon kabyle » face au « méchant arabe » (Mondafrique)
- Raphaël Enthoven : « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. ». Besançon annule sa venue au festival littéraire (Le Monde)
- Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l’armée israélienne, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer (Disclose.ngo)
Soudan
- Le Soudan du Sud rapatrie un Mexicain faisant partie d'un groupe de 8 personnes expulsées des Etats-Unis
- Le conflit au Soudan dévaste le secteur agricole et provoque une famine (Africa News)
- La mission de l’ONU demande instamment des sanctions, une juridiction élargie de la CPI sur les crimes de guerre au Soudan (Sudan Tribune)
- Viols, pillages, famine: le cauchemar du Soudan (Le Soleil)
- Des secouristes soudanais extraient 370 corps après un éboulement au Darfour (AFP)
- El-Fasher. Assiégés au Soudan : contraints de choisir entre mourir de faim ou être tués (Channel 4)
- La crise au Soudan occultée (Time)
- Soudan Les dessous de la reprise du dialogue soudano-étatsunien (AI)
- Soudan. Là où il n’y a pas de débat sur le génocide — et aucune réponse, non plus (New York Times)
- Soudan : Le siège des FSR s’intensifie dans le nord du Darfour, une frappe sur l’hôpital tue des dizaines de personnes au sud du Darfour (All Africa)
- Soudan: plus d’un millier de morts dans un glissement de terrain au Darfour (Le Monde)
- Soudan : plusieurs frappes meurtrières au Darfour, au moins 19 morts (AFP)
- Voici comment l’UE a fermé les yeux sur la violation de l’embargo sur les armes en Libye et au Darfour (Il Foglio)
- El-Fasher. Le siège devient plus meurtrier alors que la ville soudanaise fait face à une attaque croissante et à une famine imminente (The Globe and Mail)
Libye
Algérie
- Paris dresse une liste secrète des membres de la nomenklatura algérienne interdits de séjour (AI)
Syrie
- La stratégie de la Turquie envers la Syrie : Alep, les élections et la renaissance du Misak-i Milli (The Cradle)
- L'AIEA trouve des traces d'uranium dans un site bombardé par Israël en 2007 à Deir el-Zor (AFP)
- Pas de pitié pour les enfants de Soueida : L’exécution de Ghina par les forces syriennes (The Cradle)
Guerre en Ukraine / Russie
- Ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de l'interférence du GPS russe (Off Guardian)
- Guerre en Ukraine : toute force occidentale en Ukraine sera considérée comme une « cible légitime » pour l’armée russe, prévient Vladimir Poutine (Le Monde)
- Ukraine. 26 pays s’engagent à être présents « sur le sol, en mer ou dans les airs » en cas de cessez-le-feu, annonce Emmanuel Macron (Le Monde)
- L'Inde achète du pétrole russe à prix réduit malgré les droits de douane étatsuniens. Trump perd patience avec l'Europe et exige plus de droits de douane sur l'Inde (The Cradle)
- Environ 2.000 soldats nord-coréens tués dans le conflit russo-ukrainien, selon les renseignements sud-coréens (AFP)
Covid-19
- RFK Jr. jette des doutes sur les vaccins, affronte les démocrates sur l’accès aux vaccins contre la Covid (CNBC News)
- Etude scientifique canadienne. Taux d'ADN plasmidique très élevé dans les vaccins contre la COVID-19 Pfizer/BioNTech et Moderna (Autoimmunity)
- Fausses pandémies vrais mensonges : comment on vous trompe en 10 leçons : enquête
- Trump exige que les grandes entreprises pharmaceutiques prouvent les allégations relatives au vaccin contre la COVID-19 : un séisme politique en gestation ? (Trial Site News)
- De l'ARNm synthétique et des protéines Spike ont été détectés dans le cerveau, le cœur, les glandes surrénales et d'autres organes selon des études
Divers
- Trump menace encore Chicago d'intervention militaire, le gouverneur dénonce un « dictateur en puissance » (AFP)
- Droits de douane Quatre-vingt-huit pays suspendent leurs services postaux avec les Etats-Unis conduisant à une chute de plus de 80% du trafic vers ce pays (AFP)
- Nouveau « schéma national des violences urbaines », énième dérive répressive du gouvernement Macron (Blast)
- France. Saint-Denis: un policier gifle et crache sur un jeune homme (Vidéo)
- L'armée de l’air finlandaise renonce à sa croix gammée (Blast)
- Bayrou en sursis : Sarkozy "sabote" Retailleau et banalise le RN (Vidéo)
- Après Chicago, Trump évoque l'envoi de troupes à La Nouvelle-Orléans (AFP)
- «Atteindre l'immortalité», «vivre jusqu'à 150 ans»... : l'étrange discussion entre Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un (Le Figaro)
- « La plus grande corruption de l'histoire présidentielle » : la famille Trump engrange 5 milliards de dollars supplémentaires grâce aux cryptomonnaies (Common Dreams)
- Les rumeurs sur la santé de Trump persistent malgré les démentis (AFP)
- Les factures qui prouvent que Rachida Dati dissimule plus de 600 000 euros de bijoux (Blast)
- La Russie et la Chine soutiennent l'Iran contre les sanctions européennes « infondées et politiquement destructrices » (The Cradle)
