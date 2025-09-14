Newsletter n°602

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 08.09.25 au dimanche 14.09.25
Précédemment
- Newsletter n°601
Françafrique
- Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit plusieurs opposants après le rejet de sa candidature (Afrik.com)
Emirafrique / Golfafrique
- Le Soudan accuse les Émirats arabes unis d’embaucher des mercenaires colombiens dans une plainte auprès de l’ONU (Al Monitor)
- Guerre au Soudan : des mercenaires colombiens engagés aux côtés des Forces de soutien rapide (Le Monde)
- Le Soudan dévoile de nouvelles preuves reliant les Émirats arabes unis et Haftar au recrutement de mercenaires dans son conflit (The Libya Observer)
Colonialisme ou/et racisme
- Haïti, 1825 : l’impensable indemnisation des esclavagistes (Histoirecoloniale.net)
- Les législateurs étatsuniens présentent un projet de loi visant à priver les citoyens de leur passeport s'ils critiquent Israël (The Cradle)
- Starmer survivra-t-il à sa semaine honteuse avec Herzog et Mandelson ? (MEE)
- Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
- Charlie Kirk et Megyn Kelly sur les origines d'Epstein : "Etait-il un agent israélien?" (Vidéo)
- Gaza : plus de 10 % des Gazaouis ont été tués ou blessés, affirme l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne (Le Monde)
- Les Pays-Bas rejoindront l’Irlande dans le boycott de l’Eurovision si Israël concourt (The Cradle)
- Déclaration de l'ONU sur l'État palestinien: Macron salue un « chemin irréversible vers la paix » (AFP)
- L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, sans le Hamas (AFP)
- La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire (The Cradle)
- Révélation : il y a plus de personnes inculpées en Grande-Bretagne depuis l'interdiction de Palestine Action que pendant toute la « guerre contre le terrorisme » (MEE)
- Adieu la « guerre contre le terrorisme », bonjour la guerre contre la souveraineté arabe (The Cradle)
- Frappes israéliennes à Doha : la conférence de Macron à l'ONU du 22.09.25 attire de nouveaux pays (IO)
- Le Qatar réfute l’allégation de Trump selon laquelle les États-Unis ont averti le pays des frappes israéliennes (Mondoweiss.net)
- Plan de paix d’Israël : Assassiner les négociateurs du cessez-le-feu (The Intercept)
- « Le monde nous regarde nous faire massacrer » : les Palestiniens fuient l'assaut israélien sur Gaza-ville (AFP)
- La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone (AFP)
- Trump aurait « béni » les frappes israéliennes sur le Qatar, selon certaines sources (MEE)
- Comment la bureaucratie britannique permet le génocide d’Israël (MEE)
- Frappes israéliennes à Doha. L'armée israélienne revendique les frappes (AFP)
- Des réductions d’impôts en France financent la recherche militaire israélienne et la formation de soldats de Tsahal (Blast)
- Les avions et bateaux transportant des armes pour Israël interdits de passage en Espagne (AFP)
- Au moins quatre morts dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est (AFP)
- Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)
- Gaza. Nettoyage ethnique coordonné et résistance croissante (Mondoweiss.net)
Impérialisme
- La passivité ou la complicité des BRICS+ avec les guerres impérialistes (CADTM)
- Le Yémen frappé par le « plus important ensemble de sanctions jamais imposé » par les États-Unis (The Cradle)
- Ilhan Omar invoque les pouvoirs de guerre pour bloquer les attaques de Trump après l'attaque d'un bateau vénézuélien (The Intercept)
Médias
- Le Parisien, d’Arnault à Bolloré le cauchemar s’accélère (Blast)
- L’extrême droite et son mécène Pierre-Édouard Stérin s’infiltrent à l’université catholique de l’Ouest (Disclose)
- [Vidéos] Charlie Kirk a refusé l'offre de financement de Netanyahu, il était « effrayé » par les forces pro-israéliennes avant sa mort, révèle un ami (The GrayZone)
- Notre journaliste, agressée par la police, raconte la répression du 10 septembre (Vidéo)
- 10 septembre : violences policières « ordinaires », silence médiatique (Blast)
- Proton Mail a suspendu les comptes de journalistes à la demande de l'agence de cybersécurité (The intercept)
- Les présidentes de France Télévisions et de Radio France convoquées par l’Arcom après la diffusion de vidéos des journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen (Le Monde)
- Theodora, Zaho, Yoa, Soa, Drag Race : ces artistes qui défient Macron, Israël et l’industrie musicale
- Népal : au moins 17 morts lors d'une manifestation contre l’interdiction des réseaux sociaux
- 1 500 acteurs et réalisateurs annoncent boycotter des institutions israéliennes (AFP)
Soudan
- Au Soudan, le gouvernement rejette une proposition internationale pour une trêve des combats (Le Monde)
- Etats-Unis, Arabie saoudite, Emirats et Egypte appellent à une trêve au Soudan (AFP)
- Soudan du Sud : les FSR en possession de drones kamikazes longue portée (AfricaNews)
- L'armée soudanaise reprend la ville de Bara, dans le nord du Kordofan, aux mains des FSR (Sudan Tribune)
- Guerre au Soudan : torture, viols et famine forcée alors que les paramilitaires étouffent la ville assiégée d'El-Fasher (Sky News)
- Soudan : l'OMS alerte sur la famine et réclame un accès humanitaire urgent à El-Fasher (Afrik.com)
Yemen
- Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite font 35 morts et plus de 130 blessés (Africa News)
Syrie
- Les forces syriennes soutenues par l'Occident expulsent de force près de 90 % des habitants d'une banlieue à majorité alaouite de Damas (The Cradle)
- La Syrie discute d'un accord de sécurité avec Israël, dit el-Chareh (AFP)
- Syrie: frappes israéliennes près de Homs et Lattaquié (AFP)
- Plus de 3000 exécutions extrajudiciaires signalées en Syrie depuis l’arrivée au pouvoir de Chareh (The Cradle)
Iran
- Une « information » israélienne a précédé l'allégation australienne selon laquelle l'Iran aurait planifié des attentats à la bombe (The GrayZone)
Guerre en Ukraine / Russie
- L'Allemagne va ajouter 100 000 soldats actifs d'ici 2029 en prévision d'une guerre avec la Russie (The Cradle)
- Trump : « Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones ? C'est parti ! »
- Au moins « 19 violations » de l'espace aérien, au moins trois drones russes abattus, selon Tusk (AFP)
- Le douanier russophile empêché de travailler pour une société chinoise (IO)
Covid-19
- Bombe sur CNN : la Food Drugs and Administration va publier un décompte officiel des décès liés aux vaccins contre la Covid (Vidéos)
Divers
- Sébastien Lecornu démarre moins bien que François Bayrou à Matignon avec 16% d'opinions favorables, selon un sondage (BFM)
- Un nouveau projet de loi de style « police de la pensée » pourrait permettre à Rubio de retirer leur passeport à des citoyens étatsuniens pour leurs opinions politiques (Common Dreams)
- Révélations sur l'ex-chef de la CIA à Paris poursuivi par la justice étatsunienne (IO)
- Rien n'empêchera Trump d'instrumentaliser le meurtre de Charlie Kirk pour attaquer la gauche (The Intercept)
- Au Royaume-Uni, le gouvernement Starmer déstabilisé par le limogeage de l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis, ancien « meilleur ami » de Jeffrey Epstein (Le Monde)
- Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat (AFP)
- L'Afrique veut créer une coalition de nations exploitant des minéraux (Le Monde)
- L'influenceur pro-Trump Charlie Kirk tué par balle sur un campus de l'Utah (Yahoo)
- « Bloquons tout le 10 septembre » : 175.000 participants recensés en fin d’après-midi en France, selon Beauvau (20 Minutes)
- Bloquons tout le 10 septembre : Un restaurant et la façade d’un immeuble en feu à Paris après des tirs accidentels de grenade lacrymogène par la police selon France info
- Le ministre des armées, Sébastien Lecornu, nommé premier ministre par Emmanuel Macron (Le Monde)
- La DGSI sur les traces d'une opération d'influence de l'ambassade étatsunienne (IO)
- Chute de François Bayrou, récit d’une fin jugée sans panache (Le Monde)
- Trump intensifie l’assaut contre Chicago avec « l'Operation Midway Blitz » (The Intercept)
- Une lettre de Trump à Epstein révélée par des élus démocrates (Le Monde)
- Macron à seulement 15% d'opinions favorables selon un sondage publié par Le Figaro
- Le départ programmé du Premier ministre français François Bayrou (Mondafrique)