Newsletter n°603

du lundi 15.09.25 au dimanche 21.09.25
Françafrique
- En Egypte, les armes et le silence de la France (BdA)
- Victoire ! Le tribunal ordonne la communication de preuves dans l’affaire Total Ouganda (Survie)
- La France expulse des agents de renseignement maliens après l’arrestation d’un agent français à Bamako (Le Monde)
- Tunisie. Stop à la pollution néocoloniale ! (BdA)
Emirafrique / Golfafrique
- Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide dans la guerre civile (AP)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- La vision grossière que l'ancienne ministre, Noëlle Lenoir, a des Algériens (Mondafrique)
- Colonisation. Les commandos de Guinée-Bissau (Afrique XXI)
- Les migrants subsahariens au cœur des dérives des politiques migratoires (BdA)
- A Mayotte, la police aux frontières accusée de provoquer des naufrages de bateaux et la mort de migrants venus des Comores (Le Monde)
- Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël (Amnesty International)
- Après les bombardements israéliens sur Doha, l'Egypte propose de créer une "alliance de type OTAN", le Qatar et les Emirats arabes unis bloquent le projet (The Cradle)
- Un port italien bloque des cargaisons d'explosifs à destination d'Israël (The Cradle)
- Eric Cantona demande à l'UEFA et à la FIFA d'exclure Israël alors que l'Espagne menace de boycotter la Coupe du monde (Mirror)
- Génocide israélien à Gaza. Colère au Conseil de sécurité de l'ONU après un nouveau véto étatsunien (OLJ)
- Après les révélations par Sludge d'une collaboration entre une entreprise démocrate US et Israël, l'entreprise résilie son contrat avec Israël (Politico/Sludge/The Cradle)
- L’économie politique mondiale qui permet le génocide commis par Israël doit être remise en cause (Amnesty International)
- Contrairement à ce qu'il a allégué, Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport (The Cradle)
- Solidarité avec gaza : 7 militants traînés en justice, puis relaxés (Vidéo)
- Royaume-Uni : trois manifestants devant la justice pour soutien à Palestine Action (AFP)
- Israël commet un génocide dans la bande de Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU (ONU)
- Rubio promet le soutien indéfectible des États-Unis au génocide perpétré par Israël à Gaza et qualifie les Palestiniens d'« animaux barbares » (The Cradle)
- Gaza : des milliers de Palestiniens fuient la ville de Gaza alors que l’armée israélienne a entamé ses opérations terrestres (Le Monde)
- « Gaza brûle », déclare le ministre israélien de la Défense après des frappes intenses (AFP)
- Madrid annule un contrat de 700 millions d’euros pour des lance-roquettes de conception israélienne (AFP)
- Rubio promet le soutien « indéfectible » des Etats-Unis à Israël (AFP)
- Plus de 100 000 manifestants propalestiniens ont interrompu l'étape d'arrivée du Tour d'Espagne à Madrid (AFP)
- Gaza Inc : où le génocide est testé au combat et prêt à être commercialisé (The Cradle)
- Israël affirme que Sanchez est « une honte pour l'Espagne » après l'arrêt de la Vuelta pour cause de manifestations propalestiniennes (AFP)
Reconnaissance de la Palestine :
- Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont officiellement reconnu ce dimanche l'Etat de Palestine (AFP)
- Keir Starmer s'apprête à annoncer aujourd'hui la reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni (MEE)
- Drapeaux palestiniens sur les mairies : Retailleau les interdit, des maires résistent
- Des Israéliens endeuillés appellent à la reconnaissance d'un Etat palestinien (AFP)
- Le Portugal va reconnaître l'État palestinien avant la conférence de l'ONU (The Cradle)
- Le mythe biblique d'Israël enterre vivant la Cisjordanie (The Cradle)
- Macron défend la reconnaissance d'un Etat palestinien auprès des Israéliens, sans épargner Netanyahu (AFP)
Impérialisme
- Trump se vante d’avoir coulé d’autres navires vénézuéliens tandis que des drones et des avions de combat sont déployés dans le sud des Caraïbes (WSWS)
- Le déploiement étatsunien dans les Caraïbes, « une guerre non déclarée » selon le Venezuela (AFP)
- Une nouvelle « exécution extrajudiciaire » alors que les États-Unis bombardent un deuxième bateau vénézuélien soupçonné de trafic de drogue (Common Dreams)
- Le Pentagone a interdit aux hauts responsables de la Chambre des représentants d'assister à la réunion d'information sur l'attaque d'un bateau au Venezuela (The Intercept)
Médias
- Ce soir le Jt de 20h de France 2 fait l'impasse dans ses titres à la Une sur la reconnaissance de la Palestine par le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne
- Le Pentagone resserre son contrôle sur les informations publiées par la presse (AFP)
- Les autorités fédérales veulent dévoiler l'identité des comptes Instagram qui ont identifié des agents d'immigration (The intercept)
- Trump veut qualifier les antifas de groupe terroriste. Mais sa véritable cible pourrait être bien plus importante (The Intercept)
- Donald Trump contre les médias : la presse écrite résiste, mais la chaîne ABC suspend l’animateur Jimmy Kimmel (Le Monde)
- Israël gèle le financement de ses Oscars à cause d'un film jugé « propalestinien » (AFP)
- Se cachant derrière Kirk, l'équipe Trump lance « la plus grande attaque contre le premier amendement » de l'histoire moderne des États-Unis (Common Dreams)
- Google a secrètement transmis à l'ICE des données concernant un étudiant militant pro-palestinien (The Intercept)
- Trump annonce une poursuite en diffamation de 15 milliards de dollars contre le New York Times (AFP)
- Anatomie de deux transactions géantes : les Émirats arabes unis ont obtenu des puces électroniques. L'équipe Trump a obtenu des richesses en cryptomonnaies (New York Times)
- MintPress News menacé de fermeture suite à des attaques sans précédent contre la vérité (MintPress News)
- L'équipe Trump menace d'utiliser le pouvoir de l'État contre ses ennemis politiques — oui, cela vous concerne aussi (Common Dreams)
- Après les Pays-Bas et l'Irlande, l'Espagne menace de ne pas participer à l'Eurovision si Israël y participe selon Le Monde
- En Belgique, l’annulation d’un concert d’un chef d’orchestre israélien divise les autorités du pays et suscite de vives réactions en Allemagne (Le Monde)
RDC
- RDC : défilé militaire du M23 à Goma, tensions avant les accords de paix avec le Rwanda (Afrik.com)
Soudan
- Les chefs de guerre du monde entier ont les yeux rivés sur le Soudan (New York Times)
- Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide dans la guerre civile (AP)
- Du Soudan à l'Ukraine : pourquoi les mercenaires colombiens continuent de combattre dans des guerres étrangères (MEE)
- Soudan : 75 morts dans une attaque des paramilitaires des FSR à El-Fasher, selon des secouristes locaux (AFP)
- Les FSR soudanaises évacuent un village du nord du Darfour pour y installer une base militaire (Sudan Tribune)
- Des mercenaires « adolescents » colombiens deviennent des soldats mercenaires dans la guerre civile sanglante au Soudan (Yahoo)
- Soudan : une crise humanitaire sous silence (Africa News)
- Attaques de drones dans le sud du Soudan en guerre (La Presse)
Yemen
- Israël bombarde le port de Hodeidah au Yémen avec au moins 12 frappes aériennes (The Cradle)
- Yemen. Riyad et Londres annoncent un partenariat pour renforcer la sécurité en mer Rouge et dans le golfe d'Aden
Syrie
- En quête d'influence, l'Arabie saoudite multiplie ses aides à la Syrie (OLJ)
- Chareh déclare que la Syrie pourrait conclure un accord de sécurité avec Israël « dans les prochains jours » (The Cradle)
- Première visite d'un chef de la diplomatie syrienne à Washington depuis 25 ans (AFP)
- Chareh affirme que l'accord avec Moscou a permis la chute rapide d'Assad (The Cradle)
Guerre en Ukraine / Russie
- Du Soudan à l'Ukraine : pourquoi les mercenaires colombiens continuent de combattre dans des guerres étrangères (MEE)
Divers
- Après la mort de Charlie Kirk : Trump prépare une répression massive contre la gauche (Vidéo)
- Retailleau en danger ? Macron veut le dégager (Vidéo)
- Lecornu, premier ministre déjà au bord du gouffre (Vidéo)
- Paris : mobilisation massive, les syndicats critiqués par leurs bases (Blast)
- Netanyahu affirme que le Qatar pourrait « avoir financé les rumeurs » liant Israël à l’assassinat de Charlie Kirk
- Le déploiement des troupes par Trump aux États-Unis atteint 35 000 soldats sur le terrain (The Intercept)
- Le déploiement de la Garde nationale à Memphis par Trump qualifié de « tactique d'intimidation cruelle » (Common Dreams)
- La Maison Blanche s'efforce de criminaliser la dissidence de gauche en la qualifiant de « terrorisme intérieur » à la suite du meurtre de Kirk (Common Dreams)
- Le milliardaire Bill Ackman aurait organisé une « intervention » houleuse sur Israël avec Charlie Kirk, selon certaines sources (The GrayZone)
- France: la surexposition aux pesticides des riverains des vignes démontrée par une vaste étude (AFP)
