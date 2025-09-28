Newsletter n°604

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi au dimanche 28.09.25
Précédemment
- Newsletter n°603
Françafrique
- Condamnation de Nicolas Sarkozy : l’ancien président ne veut « en aucun cas » être gracié et dénonce un « complot » (Le Monde)
- Quand Nicolas Sarkozy décida en 2011 d’intervenir en Libye (Mondafrique)
- Mondial 2022. Nicolas Sarkozy : le Qatar, l’autre front judiciaire (Le Monde)
- Procès Sarkozy-Kadhafi : l’ex-président condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé (Le Monde)
- Procès Sarkozy-Kadhafi : les enjeux d’une décision historique (Le Monde)
- Ziad Takieddine, personnage-clé du procès libyen de Sarkozy est mort (Libération)
- Mozambique LNG : le poker menteur de TotalEnergies (AI)
Etatsunafrique
- Le Somaliland, cet État qui n’existe pas où Trump veut envoyer les Palestiniens (Mondafrique)
- Des familles réclament justice après que les États-Unis ont reconnu que des frappes de drones avaient tué des civils somaliens (Common Dreams)
Emirafrique
- Les Émirats arabes unis sont le « principal soutien » derrière la guerre au Soudan, déclare un officier du renseignement à Sky News (Vidéos)
- Le Royaume-Uni accusé de « complicité politique » dans le blanchiment du soutien des Émirats arabes unis aux FSR soudanais (The Reporter)
- [Vidéo] Les FSR accusés de génocide au Darfour. Les Émirats arabes unis « soutiennent » la guerre au Soudan, selon Sky News (Sky News)
- Pire crise humanitaire au monde éclipsée par Gaza. Echec des pourparlers de paix à l'ONU, les EAU soutenant les FSR (The Africa Report)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- Villegas Gonzalez, migrant mexicain, tué par la police de l’immigration à Chicago après avoir déposé ses deux enfants à l'école primaire (Le Monde)
- Il possède une carte verte et souffre d'une tumeur au cerveau. Le DHS souhaite l'expulser pour falsification sans aucune preuve (The Intercept)
- Trump s'en prend au maire de Londres, celui-ci lui rétorque qu'il est « raciste », « misogyne et islamophobe » (AFP)
- Les Émirats arabes unis suspendent temporairement les demandes de visas touristiques et de travail pour ces pays : Soudan, Somalie, Ouganda, Cameroun, Libye, Yemen, Liban, Afghanistan et Bangladesh (Financial Express)
- Un juge britannique rejette l'accusation de « terrorisme » contre le rappeur Kneecap (The Cradle)
- Plus de 90 Palestiniens tués ce samedi par les attaques israéliennes incessantes contre Gaza (AFP)
- « Des criminels de guerre proposent un criminel de guerre » : Tony Blair pressenti pour diriger la transition à Gaza (Common Dreams)
- Manifestations pro-palestiniennes. Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions « incendiaires » (AFP)
- Netanyahu fustige la reconnaissance occidentale de la Palestine devant une salle quasi vide de l'Assemblée générale des Nations unies (The Cradle)
- Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien (Le Monde)
- L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair pourrait diriger une future autorité de transition à Gaza (AFP)
- Booking.com, Trip Advisor... L'ONU identifie 158 entreprises liées au développement des colonies israéliennes (AFP)
- Le ministre israélien des Affaires étrangères minimise les projets d'annexion de la Cisjordanie. Trump dit qu'il « ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie » (The Cradle/AFP)
- Le bilan du raid israélien sur Sanaa monte à neuf morts et 174 blessés, selon les Houthis (AFP)
- Après les manifestations contre le génocide, Microsoft coupe l'armée israélienne de ses services cloud (Common Dreams)
- L'Espagne se joint à l'Italie pour envoyer un navire protéger la flottille Sumud à destination de Gaza (Common Dreams)
- Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie (The Cradle)
- L'Italie déploie un navire de guerre pour venir en aide à la flottille Sumud se dirigeant vers Gaza après une attaque de drone (Common Dreams)
- France : plainte contre le réseau social X et des colons franco-israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (Blast)
- [Vidéo] Reconnaisance de la Palestine : pourquoi Macron est à côté de la plaque (Le Media)
- Israël essaie de faire s'effondrer l’Autorité palestinienne. La première étape consiste à détruire l’économie palestinienne (Mondoweiss.net)
- [Vidéos] Direct - Session de l'ONU du 22.09.25 sur la reconnaissance de la Palestine par la France (France 24/RTL)
- Le drapeau palestinien hissé sur les mairies de plus de quatre-vingts villes, dont Lyon, malgré la mise en garde du ministère de l’intérieur (Le Monde)
- Israël prévoit d'expulser de force des milliers de Palestiniens afin de faire place à une colonie qui divisera la Cisjordanie en deux (Mondoweiss.net)
- La France enregistre une explosion des ventes d’armes, y compris vers Israël (TRT)
- Reconnaisance de la Palestine. Selon France Info, l'Arabie saoudite soutient l'initiative française mais Bin Salman ne se rendra pas à l'ONU au côté de Macron
- « Sans sanctions, la reconnaissance de la Palestine ne sert à rien » : en Cisjordanie, le scepticisme domine (OLJ)
- Le plus grand caucus de la Chambre des représentants approuve un projet de loi visant à bloquer la vente de bombes étatsuniennes à Israël (Common Dreams)
- Discorde autour du drapeau palestinien sur les mairies pour marquer la reconnaissance de la Palestine (AFP)
- En Israël, un rejet presque unanime de la reconnaissance d’un Etat palestinien, même à gauche (Le Monde)
- En plein génocide, l'Allemagne s'oppose à la reconnaissance d'un Etat palestinien
Médias
- La presse anglophone croit que Trump tente de modérer Netanyahou (Mondafrique)
- Une auteure palestinienne de livre pour enfants : le New York Times « m'a pris pour cible » en diffamant de Grayzone (The GrayZone)
- Les tribunaux empêchent Meta de partager les informations des comptes Instagram d'activistes anti-ICE avec les autorités fédérales (The Intercept)
- Exclusif : Google a aidé Israël à diffuser de la propagande de guerre auprès de 45 millions d’Européens (MintPress News)
- Le Pentagone interdit aux journalistes de rapporter des « divulgations non autorisées » (The Cradle)
- [Vidéo] La dissidence vers l'asile (The Corbett Report)
- Révélations : comment les entreprises influencent nos écoles et universités (Vidéo)
- Reconnaissance de la Palestine. L'interview de Macron à "Face the Nation" sur CBS (Vidéo)
- Des économistes de renom alertent sur un risque d' « effondrement » du journalisme de qualité. Aux USA, avenir incertain pour les journalistes étrangers (AFP)
Soudan
- Soudan : au moins 3 000 décès dus au choléra, les cas en hausse au Darfour (Africa News)
- Soudan : l'UE prolonge d'un an son régime de sanctions (Concilium)
- MSF : plus de 600 victimes de violences sexuelles prises en charge dans le nord du Darfour en quatre mois (MEMO)
- El Fasher sous le feu : l’exode massif des civils face à l’intensification des combats (Afrik.com)
Syrie
- Syrie post-Assad : Jolani ouvre la porte aux liens de sécurité avec Israël (The Cradle)
- Syrie. L’opération Timber Sycamore de la CIA et l’argent de l’Arabie Saoudite (New York-Times)
- Le chef du CENTCOM rencontre un ancien commandant d'Al-Qaïda au lendemain de l'anniversaire du 11 septembre (The Cradle)
- Al-Qaïda revient au pays : le président syrien à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies (The Cradle)
Yemen / Israël
- La cité balnéaire d'Eilat (sud) touchée par un drone tiré du Yémen, cinq blessés (AFP)
Guerre en Ukraine
- Emmanuel Macron salue les déclarations de Donald Trump qui estime que l’Ukraine « peut reconquérir l’ensemble » de son territoire (Le Monde)
- France – Les exportations françaises de biens à double usage vers la Russie explosent (IO)
Divers
- « Un abus de pouvoir flagrant » : Trump ordonne l'envoi de troupes à Portland, dans l'Oregon, et autorise le recours à « toute la force nécessaire » (Common Dreams)
- Trump à propos d'Erdogan : « Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées » (AFP)
- Comparutions immédiates : la justice frappe fort contre les manifestants du 18 septembre (Vidéo)
- Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe (AFP)
- Selon certaines sources, le principal donateur pro-israélien de TPUSA aurait cessé de soutenir Kirk quelques jours avant sa mort (The GrayZone)