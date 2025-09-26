Pire crise humanitaire au monde éclipsée par Gaza. Echec des pourparlers de paix à l'ONU, les EAU soutenant les FSR (The Africa Report)

Les pourparlers de paix au Soudan achoppent à l'ONU Article originel : Sudan peace talks hit a stumbling block at UN Par Julian Pecquet The Africa Report, 25.09.25

Le Soudan connaît actuellement la pire crise humanitaire au monde, mais celle-ci reste éclipsée par Gaza et l'Ukraine.

Mis à jour pour refléter la réponse des Émirats arabes unis.

Une réunion ministérielle de haut niveau sur le Soudan, organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, n'a pas permis de parvenir immédiatement à un accord sur les prochaines étapes, certains des principaux acteurs extérieurs au conflit n'étant pas parvenus à s'entendre, selon des sources étatsuniennes et soudanaises.

L'envoyé spécial du président étatsunien Donald Trump pour les affaires africaines et arabes, Massad Boulos, a rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU) dans le cadre du « Quad » mercredi 24 septembre.

Le groupe devait annoncer la création d'un comité conjoint chargé de rétablir la paix et la sécurité dans le pays, mais il n'y est pas parvenu en raison de ce qu'un responsable soudanais a qualifié de « désaccords profonds » entre ses membres.





Objections de l'Égypte et des Émirats arabes unis

L'Égypte et l'Arabie saoudite soutiennent les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan, le dirigeant du pays, tandis que les Émirats arabes unis soutiennent son rival, le général Mohamed Hamdan « Hemeti » Dagalo, chef de la milice des Forces de soutien rapide (FSR).

Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont été tuées et 13 millions ont été déplacées depuis le début de la guerre entre les deux généraux rivaux en avril 2023.

« Le différend est né après que les Émirats arabes unis ont rejeté le projet de déclaration finale approuvé par les trois autres membres, à savoir les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte », explique un responsable civil soudanais, faisant référence à une précédente réunion du Quad...Lire la suite