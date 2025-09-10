Plan de paix d’Israël : Assassiner les négociateurs du cessez-le-feu (The Intercept)

Plan de paix d’Israël : Assassiner les négociateurs du cessez-le-feu

Article originel : Israel’s Peace Plan: Assassinate the Ceasefire Negotiators

Par Nick Turse

The Intercept, 10.09.25

Dans « une parodie du droit international », selon un expert, Israël a bombardé la résidence des responsables du Hamas négociant la paix à Doha, au Qatar... Lire la suite