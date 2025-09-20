Problème technique persistant sur le blog de SLT (suite)

MAJ 19.09.25
Depuis mars 2025, nous avons un souci technique avec la publication de nos articles. Certains sont correctement publiés, d'autres sont publiés avec un message d'erreur signalant une erreur lors de la publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article". Dans ce dernier cas, il est impossible de renseigner la catégorie principale de l'article. Nous avions connu des problèmes similaires en novembre 2022 d'une durée de 4 mois pendant lesquels certains articles étaient retardés de diffusion sur le blog tandis que d'autres ne subissaient pas de délai de latence lors de leur publication. Nous avions aussi connu ce problème de juin à septembre 2020. Cette fois-ci certains articles publiés ne sont pas enregistrés tandis que d'autres le sont pour des raisons inconnues. A ce jour, le service technique n'arrive toujours pas à fixer le problème. Voici quelques exemples.
Le 19.09.25 sur 10 articles publiés seul 2 articles ont été publiés sans erreur d'enregistrement, et les 8 autres ont reçu la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article".
Voici les 2 articles normalement publiés sans problème d'enregistrement (voir capture d'écran ci-dessous) :
1.- Paris : mobilisation massive, les syndicats critiqués par leurs bases (Blast)
2.- Génocide israélien à Gaza. Colère au Conseil de sécurité de l'ONU après un nouveau véto étatsunien (OLJ)
Voici les 8 articles publiés avec la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous) :
1.- Victoire ! Le tribunal ordonne la communication de preuves dans l’affaire Total Ouganda (Survie)
2.- RDC : défilé militaire du M23 à Goma, tensions avant les accords de paix avec le Rwanda (Afrik.com)
3.- Les autorités fédérales veulent dévoiler l'identité des comptes Instagram qui ont identifié des agents d'immigration (The intercept)
4.- Lecornu, premier ministre déjà au bord du gouffre (Vidéo)
5.- Le mythe biblique d'Israël enterre vivant la Cisjordanie (The Cradle)
6.- Trump veut qualifier les antifas de groupe terroriste. Mais sa véritable cible pourrait être bien plus importante (The Intercept)
7.- Macron défend la reconnaissance d'un Etat palestinien auprès des Israéliens, sans épargner Netanyahu (AFP)
8.- La France expulse des agents de renseignement maliens après l’arrestation d’un agent français à Bamako (Le Monde)
-------------------------------------------------------------------------
Le 18.09.25 sur 10 articles publiés seuls 3 ont été publiés sans erreur d'enregistrement, et les 7 autres ont reçu la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article".
Voici les 3 articles normalement publiés sans problèmes d'enregistrement (voir capture d'écran ci-dessous) :
1.- Israël gèle le financement de ses Oscars à cause d'un film jugé « propalestinien » (AFP)
2.- Après les révélations par Sludge d'une collaboration entre une entreprise démocrate US et Israël, l'entreprise résilie son contrat avec Israël (Politico/Sludge/The Cradle)
3.- Le déploiement des troupes par Trump aux États-Unis atteint 35 000 soldats sur le terrain (The Intercept)
Voici les 7 articles publiés avec la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous) :
1.- Donald Trump contre les médias : la presse écrite résiste, mais la chaîne ABC suspend l’animateur Jimmy Kimmel (Le Monde)
2.- Première visite d'un chef de la diplomatie syrienne à Washington depuis 25 ans (AFP)
3.- L’économie politique mondiale qui permet le génocide commis par Israël doit être remise en cause (Amnesty International)
4.- Des mercenaires « adolescents » colombiens deviennent des soldats mercenaires dans la guerre civile sanglante au Soudan (Yahoo)
5.- Les FSR soudanaises évacuent un village du nord du Darfour pour y installer une base militaire (Sudan Tribune)
6.- Netanyahu affirme que le Qatar pourrait « avoir financé les rumeurs » liant Israël à l’assassinat de Charlie Kirk
7.- Chareh déclare que la Syrie pourrait conclure un accord de sécurité avec Israël « dans les prochains jours » (The Cradle)
----------------------------------------------------------------
Le 17.09.25 sur 8 articles publiés seuls 2 ont été publiés sans erreur d'enregistrement, et les 6 autres ont reçu la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article".
Voici les 2 articles normalement publiés sans problèmes d'enregistrement (voir capture d'écran ci-dessous) :
1.- Le déploiement de la Garde nationale à Memphis par Trump qualifié de « tactique d'intimidation cruelle » (Common Dreams)
2.- Colonisation. Les commandos de Guinée-Bissau (Afrique XXI)
Voici les 6 articles publiés avec la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous) :
1.- Contrairement à ce qu'il a allégué, Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport (The Cradle)
2.- Solidarité avec gaza : 7 militants traînés en justice, puis relaxés (Vidéo)
3.- Se cachant derrière Kirk, l'équipe Trump lance « la plus grande attaque contre le premier amendement » de l'histoire moderne des États-Unis (Common Dreams)
4.- Google a secrètement transmis à l'ICE des données concernant un étudiant militant pro-palestinien (The Intercept)
5.- Israël bombarde le port de Hodeidah au Yémen avec au moins 12 frappes aériennes (The Cradle)
6.- Yemen. Riyad et Londres annoncent un partenariat pour renforcer la sécurité en mer Rouge et dans le golfe d'Aden
