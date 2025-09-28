Quand des moteurs de recherche affichent la note infamante de Conspiracy Watch sur le blog de SLT en deuxième position de leurs résultats

Mi-septembre 2025, nous avons constaté que de nombreux moteurs de recherche affichaient en deuxième position juste en dessous du lien vers notre blog, la note d'information du site de Conspiracy Watch dans leurs résultats. Lorsque l'on tapait : "le blog de sam la touch" dans les plus grands moteurs de recherche : Google, Bing, Duckduckgo, Yahoo, Qwant... les résultats donnés sur la première page en dessous du lien vers notre blog renvoyait vers l'appréciation stigmatisante du soit-disant "observatoire du conspirationnisme". Voici une capture d'écran de Duckduckgo parmi d'autres.

Capture d'écran du moteur de recherche Duckduckgo en date du 21.09.25

La note extraite du site de Conspiracy Watch disait : "...Le Blog Sam la Touch a publié plus de 3 500 articles, adoptant dès le printemps 2020 des positions covido-sceptiques, pointant du doigt la « propagande », la vaccination ou la prétendue incompétence des « médecins de plateau », en relayant les positions du professeur Perronne...". Il s'agit en fait de la deuxième phrase de leur note d'info sur notre blog.

Puis depuis le 26.09.25, nous avons constaté que la description des moteurs de recherche était encore plus explicite. Désormais la phrase est celle-ci : "Le blog de sam la Touch est un site conspirationniste apparu en 2013 et administré anonymement" (voir capture d'écran ci-dessous).

Capture d'écran Duckduckgo 28.09.25

Capture d'écran Qwant 28.09.25

Capture d'écran Bing 28.09.25

Il s'agit pour l'essentiel de moteurs de recherche des pays de l'OTAN, le moteur de recherche russe Yandex, ne présente pas la référence de Conspiracywatch à notre site de la même façon mais juste la première phrase de leur analyse (voir ci-dessous) :

Capture d'écran Yandex en date du 28.09.25

Conspiracy Watch, nous considère donc comme un site conspirationniste appartenant à la "complosphère" mais la nouvelle phrase à présent rapportée par les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, Duckduckgo...) ne semble pas venir directement du texte de leur notice d'information. Elle semble en être un résumé condensé.

Voici la phrase de début de la notice de Conspirationwatch dont est extrait le commentaire produit par les moteurs de recherche :

"Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com se présente comme un « Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme ». Apparu en 2013 et administré anonymement, il se contente principalement de relayer des articles issus d'autres médias (entre 150 et 300 par mois en moyenne),...".



Ce 28.09.25, Google semble avoir dépassé ses concurrents, dans ses résultats le caractère "conspirationniste" de notre site apparaît en caractère gras : "Le Blog de sam la touch est un site conspirationniste apparu en 2013 et administré..." (voir ci-dessous). Etonnant non ?

Capture d'écran du moteur de recherche Google en date du 28.09.25

Il est normal que les moteurs de recherche collectent les infos du web sur un site mais d'ici à ce que les critiques infamantes apparaissent en deuxième position sous le lien vers le blog et qui plus est en caractère gras, c'est loin d'être anodin. Il s'agit sans doute d'un pur hasard survenant dans une fenêtre temporelle. En tous les cas, il est bien évident qu'avec une telle stigmatisation, le pèlerin de base va passer son chemin. C'est un peu comme si les moteurs de recherche mettaient, en pole position des résultats sur l'auto-proclamé site anti-conspirationniste, les articles le critiquant et évoquant ses financements opaques (cf. l'affaire du fonds Marianne de l'ex-ministre Marlène Chiappa).



Par exemple :

Conspiracy Watch : les contradictions de l'anti-complotiste professionnel

Marianne.net, 23.11.2019

- Le business très lucratif de Conspiracy Watch : Une enquête sur ses financements et son influence

Recheckingmedia 13.03.25

Conspiracy Watch ....s'attache depuis une dizaine d'années à épingler les « conspirationnistes » sur son site internet. Mais que cache cette ambition de vouloir ficher toutes sortes de personnalités au motif d'une expertise pseudo-scientifique autoproclamée ? Entre subventions publiques injustifiées et propagande macroniste, Rechecking a mené l'enquête...



Imaginons que nous tapions "Conspiracy Watch" sur un moteur de recherche et que l'on retrouve juste sous le lien vers le site, cet encart contre-publicitaire :

Capture d'écran du sommaire de l'article : "Le business très lucratif de Conspiracy Watch : Une enquête sur ses financements et son influence"

Ce serait pour le moins infamant ? Non ?

Oui, on a un peu forcé le trait mais c'est l'impression que cela donne quand on assiste à ce genre de stigmatisation réductrice.