Reconnaisance de la Palestine. Selon France Info, l'Arabie saoudite soutient l'initiative française mais Bin Salman ne se rendra pas à l'ONU au côté de Macron

par SLT 22 Septembre 2025, 13:45

C'est une information donnée ce matin dans l'émission "Palestine : une reconnaissance... posthume ?" sur la chaîne France Info. Selon Marc Semo, éditorialiste international au "Monde" intervenant sur France Info, le prince Mohammed Bin Salman dirigeant l'Arabie saoudite ne se rendra pas à l'ONU au côté de Macron pour soutenir la reconnaissance de la Palestine. Il devrait rester au chevet de son père malade. Toutefois l'Arabie saoudite soutiendrait l'initiative française.

